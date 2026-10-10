Легендарен пазар за българите приключва

Прословутият Син пазар в Одрин, който повече от десетилетие беше почти задължителна спирка за хиляди българи през уикенда, започва да губи магията си. Кадри с почти празни алеи предизвикаха лавина от коментари в социалните мрежи, а най-често повтаряното обяснение е едно - цените вече са толкова високи, че пътуването до Турция все по-трудно си струва, пише "Флагман".

Това е рязък обрат спрямо годините, когато автобуси от Бургас, Поморие, Несебър, Ямбол и цяла Южна България тръгваха още по тъмно, за да стигнат навреме до съботния пазар.

През 2019 г. Синият пазар беше една от основните спирки на организирани шопинг турове до Одрин всяка събота. Тогава евтините дрехи, сирена, маслини, препарати и домакински стоки превърнаха Одрин в своеобразен външен мол за българите.

Днес настроенията са съвсем различни. „Прекалено много надуха цените“, „Няма файда да се ходи вече“, „Не си струва биенето на път дотам“, „Надуха цените, сега ще дремят“ - това са само част от десетките реакции под кадрите от пазара. Друг потребител обобщава още по-кратко: „Цените станаха като в България“.

„Пазарът е празен, защото много надуха цените - само знаят 10 евро, 20 евро“, пише потребител. Друг добавя: „Цените станаха по-скъпи отколкото в България, и то за реплики, ментета и подобни“. Трети е още по-категоричен: „Вече не си струва да се ходи в Одрин на пазар“.

Още от 2022 и 2023 г. българи започнаха да се оплакват, че цените на Синия пазар и в част от магазините почти са се изравнили с българските. През 2024 г. вече имаше и открити признания от одрински търговци, че някои техни колеги са повишили цените повече, отколкото икономическата ситуация оправдава, и така са отблъснали българската клиентела.