Гигантска медна мина за 160 млрд. долара се събужда след близо 40 години
Индийската Lloyds Metals получи зелена светлина за първите стъпки към възстановяването на Пангуна - гигантско находище с 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн....
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Индийската Lloyds Metals получи зелена светлина за първите стъпки към възстановяването на Пангуна - гигантско находище с 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн....
Учени от Гьотинген откриха в хавайски вулканични скали химически сигнал за материал от границата между ядрото и мантията
Зоната Кларион-Клипъртън обещава метали за енергийния преход, но учените предупреждават за екосистема, която едва започваме да разбираме
Засега не е ясно дали добивът им ще бъде икономически оправдан
Най-големият проект от десетилетия има за цел да даде огромни количества метал
Румен Радев смята, че можем да използваме част от оборудването за АЕЦ "Белене"
Находища на самородно злато откриваме в почти всички области на страната
Откриването на газови залежи в Черно море ще направи страната ни енергийно независима, а цената на синьото гориво ще поевтинее. Това обясни председате...
България трябваше много отдавна да започне собствено дълбоководно проучване на водите на Черно море, а не да плаща по 4-5 до 6 млрд. долара годишно за...
"Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естес...
Америка стана лидер по производство на неконвенционален петрол от собствени находища САЩ вече се утвърждават като първия производител в света на течн...
Москва. Руската петролна и газова компания „Роснефт" ще продължи и самостоятелно работата си по находищата в Арктика, макар и да търси подкрепата на н...
Варна. Най-голямата френска инвестиция в България, на стойност около 250 милиона евро, ще е във Варна. Това съобщи посланикът на Република Франция у...
Москва. Газовият гигант Газпром ще поиска повече от 1 млрд. евро от германското си партньори EON SE и Wintershall като плащане за увеличаване на прог...
Виена. Австрийската енергийна група OMV ще вложи между 2,65 млрд. и 3,15 млрд. щатски долара в миноритарни дялове в няколко области край бреговете на...