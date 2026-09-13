Култови актьори в сериала за Хари Потър
Героите ще оживеят на малък екран през декември
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Героите ще оживеят на малък екран през декември
Премиум заглавията могат да бъдат наети за 48 часа
Символът на надеждата. Истина, Справедливост, по американския начин. Суперменът Тръмп
Сюжетната линия ще се появи в петия брой на "Синът на Кал-Ел"
Първият брой на комикс за Супермен е публикуван през юни 1938 г. за едва 10 цента
Първото наметало, носено от актьора Кристофър Рийв във филма „Супермен“ от 1978 г., беше най-ценният предмет
Актьорът предложил идеята на шефовете на „Уорнър Брос“
Американският актьор Кристофър Денис бе намерен мъртъв в контейнер за боклук. 20 г. в костюма на Супермен забавлява туристите и минувачите на Алеята н...
Извънземна със свръхестествени сили е новият екшън хит От 2 юни eфирът на Би Ти Ви Екшън ще бъде завладян от братовчедката на Супермен. Всеки делниче...
Марго Кидър става клошарка, преди да се върне в живота Една от най-традиционните истории, откакто съществува светът, е тази за бедняка, който става м...
Колекционерите са склонни да дават баснословни суми за всякакви неща, които всъщност струват стотици хиляди пъти по-малко. Поредното доказателство е п...
От Warner Bros. направиха коледен подарък на феновете, като издадоха нови тайни около предстоящото продължение на Man of Steel (Човек от стомана) с уч...