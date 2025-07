Тръмп стана Супермен (СНИМКА)

Президентът Доналд Тръмп се появи в социалните мрежи като Супермен. Колажът беше качен на официалните страници на Белия дом в X, Инстаграм и Фейсбук.

Над образа на Тръмп като известния супергерой с големи букви пише: "Символът на надеждата. Истина, Справедливост, по американския начин. Суперменът Тръмп."

Повод за поредната необичайна публикация на американското президентство вероятно е новият филм за Супермен. Той тръгва по кината в Америка по-късно днес.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq