Свят

Тръмп стана Супермен (СНИМКА)

Символът на надеждата. Истина, Справедливост, по американския начин. Суперменът Тръмп

Тръмп стана Супермен (СНИМКА) | StandartNews.com
11 юли 25 | 10:17
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Иван Ангелов

Президентът Доналд Тръмп се появи в социалните мрежи като Супермен. Колажът беше качен на официалните страници на Белия дом в X, Инстаграм и Фейсбук.

Над образа на Тръмп като известния супергерой с големи букви пише: "Символът на надеждата. Истина, Справедливост, по американския начин. Суперменът Тръмп."

Повод за поредната необичайна публикация на американското президентство вероятно е новият филм за Супермен. Той тръгва по кината в Америка по-късно днес.

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Автор Иван Ангелов

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