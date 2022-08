Ново 20: Супермен стана бисексуален

DC Comics обяви, че новият Супермен, който е син на Кларк Кент и Лоис Лейн, ще има романтична връзка с приятел от мъжки пол.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD