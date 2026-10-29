Злато и мед за милиарди долари под пустинята. Сензация в огромна държава

Огромно съкровище от мед и злато, чиято потенциална стойност се оценява на милиарди долари, може да се крие под пустинните земи на американския щат Невада. За мащабно находище, разкрито след продължителни геоложки изследвания, съобщава норвежкото научнопопулярно издание Space Group. Според публикацията под повърхността се простира голяма система от богати на метали скали, която би могла да осигури добив в продължение на десетилетия. Сензационната оценка обаче засега не е подкрепена с публично достъпни подробни сондажни резултати.

Милиарди долари, скрити под пясъците

На пръв поглед районът не се отличава с нищо необичайно. Сухи равнини, пустинна растителност и отдалечени планински вериги изграждат характерния пейзаж на Невада. Под повърхността обаче според Space Group се намира обширна зона на медно-златна минерализация, образувана в резултат на сложни геоложки процеси.

Публикацията описва находище, свързано с древни магмени интрузии. При подобни процеси горещи флуиди, богати на минерали, проникват през пукнатините в скалите и постепенно отлагат метали. В продължение на милиони години така могат да се формират огромни рудни тела, съдържащи мед, злато и други ценни елементи.

Особено впечатляваща е предварителната оценка за икономическия потенциал на залежите. Твърди се, че стойността на съдържащите се метали може да достигне няколко милиарда долара, ако прогнозите за размера и качеството на рудата се потвърдят.

Как геолозите стигнали до богатството

Според изданието откритието не е било случайно. В основата му стои продължителна работа с геоложки карти, архивни измервания и спътникови данни, които са позволили на специалистите да забележат особености, пропуснати при предишни проучвания.

След повторното анализиране на информацията били проведени сондажи и лабораторни изследвания. Публикацията твърди, че те са показали наличието на значителна минерализация на дълбочини, които потенциално позволяват добив по открит способ.

Най-голямото предимство на подобни находища невинаги е високата концентрация на метал в отделна проба. Много по-важно може да се окаже общото количество руда и възможността тя да бъде разработвана икономически ефективно в продължение на десетилетия.

Медта може да се окаже дори по-ценна от златото

Любопитното е, че основното богатство на описаното находище вероятно не е благородният метал, а медта. Тя е сред най-търсените индустриални суровини заради ключовата си роля в електропреносните мрежи, електромобилите, електрониката и енергийните технологии.

Разширяването на центровете за данни, развитието на възобновяемата енергия и модернизирането на електрическата инфраструктура увеличават значението на метала. Големите медни находища са особено ценни, защото могат да осигуряват суровина за индустрията в продължение на много години.

Златото добавя втори източник на потенциални приходи. При комбиниран добив получаването на благородния метал като съпътстващ продукт може да подобри икономическите показатели на едно минно предприятие.

Невада вече е един от големите златни центрове на света

Американският щат отдавна има изключително важно място в минната индустрия. Според официалните данни за минералния сектор на Невада през 2024 г. там са произведени над 108 тона злато и приблизително 65 700 тона мед.

Районът е известен със своите богати находища и многобройни минни проекти. Геоложките условия в някои части на щата са благоприятни за образуване както на златни руди, така и на големи медни системи.

Евентуално разработване на ново голямо медно-златно находище би изисквало изграждане на минна инфраструктура, преработвателни съоръжения, транспортни връзки и системи за водоснабдяване. Подобен проект би могъл да привлече значителни инвестиции и да създаде нови работни места.

Какво трябва да се потвърди за находището

Преди да се говори за реално богатство за милиарди долари, предстои най-важната проверка - установяване на размера на залежите, концентрацията на металите и разходите за добив. Необходими са също инженерни, хидроложки и екологични проучвания, особено предвид ограничените водни ресурси в пустинните райони.

Публикацията на Space Group от 24 октомври не посочва точното местоположение на находището, името на компанията, която го проучва, или конкретни количества мед и злато. Не са представени и подробни сондажни резултати, позволяващи независима проверка на оценката за няколко милиарда долара.