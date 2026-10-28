Нова възможност за парите на българите! Дигитален портфейл влиза на пазара

Нова възможност за управление на личните финанси вече е достъпна за българските потребители. Международната платежна компания Paysafe обяви навлизането на своя дигитален портфейл PaysafeWallet в България, Хърватия и Естония.

Услугата позволява на клиентите да разполагат с личен IBAN, дебитна карта Mastercard, да извършват банкови преводи и да плащат с телефон, като същевременно могат да зареждат портфейла си с пари в брой. Новото предложение е част от разширяването на компанията в Европа и вече обхваща всички държави от еврозоната, както и Полша.

Пари в брой и дигитални средства на едно място

Една от основните особености на PaysafeWallet е възможността потребителите да съчетават традиционните разплащания в брой със съвременните дигитални финансови услуги. Портфейлът е достъпен чрез приложението PaysafeCard и предоставя различни начини за захранване, съхраняване и използване на парите.

Всеки клиент може да управлява средствата си чрез сметка с индивидуален IBAN и персонална дебитна карта Mastercard. Това позволява както онлайн покупки, така и плащания във физически магазини и други търговски обекти, които приемат картата.

Особено интересна възможност е зареждането на дигиталния портфейл с пари в брой чрез PaysafeCard. Потребителите могат също да захранват сметките си чрез банков превод, което им дава избор как да прехвърлят средствата си в приложението.

Услугата поддържа и мобилни плащания чрез Apple Pay и Google Pay. Така притежателите на портфейла могат да използват телефоните си за покупки, без да е необходимо да носят физическата си дебитна карта.

Преводи в Европа и пари към приятели

PaysafeWallet предоставя и възможност за извършване и получаване на SEPA преводи в еврозоната. Чрез тях клиентите могат да изпращат средства към банкови сметки в държавите, обхванати от европейската платежна система.

Предвидена е и функция за директно изпращане на пари между потребители, известна като P2P. Тя позволява прехвърляне на средства към приятели и близки, които също използват услугата.

Друга функционалност е получаването на изплатени средства директно по сметката в дигиталния портфейл. Така потребителите разполагат с различни възможности за получаване на пари, прехвърлянето им и последващото им използване за покупки или други плащания.

Всички тези операции се обединяват в едно приложение, което има за цел да улесни ежедневното управление на личните финанси.

България е динамично развиващ се дигитален пазар

От компанията определят навлизането в България като важна стъпка в европейското разширяване на новото поколение дигитални портфейли. Според ръководството потребителите все по-често търсят възможност сами да избират как да управляват средствата си и кои платежни инструменти да използват.

„Разширяването на PaysafeWallet в България, Хърватия и Естония е израз на нашия ангажимент да предоставяме иновативни платежни решения на потребителите в цяла Европа“, коментира Боб Легтърс, главен продуктов директор на Paysafe.

„Това са динамично развиващи се дигитални пазари, на които потребителите очакват безпроблемни, сигурни и гъвкави начини да управляват парите си онлайн. PaysafeWallet е създаден, за да отговори на тези очаквания и да подкрепи променящите се потребности на икономиката на преживяванията“, допълни той.

Компанията развива платежни решения, насочени към улесняване на покупките и разплащанията в дигиталната среда. С новия продукт Paysafe разширява предлагането си, като съчетава в едно приложение функции, свързани с банкови преводи, картови плащания и управление на средства.

Дигиталният портфейл вече обхваща цялата еврозона

С добавянето на България, Хърватия и Естония PaysafeWallet завършва настоящия етап от разширяването си на европейските пазари. Услугата вече е достъпна във всички държави от еврозоната, както и в Полша.

Освен в трите нови държави портфейлът се предлага в Австрия, Белгия, Кипър, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Paysafe е международна платежна компания, чиито акции се търгуват на Нюйоркската фондова борса под борсовия символ PSFE. Според съобщението й разширяването на PaysafeWallet предоставя на потребителите на новите пазари повече възможности да получават средства, да ги прехвърлят и да извършват плащания чрез един дигитален портфейл.