Политика

От дронове до космически технологии. Пулев представи българския индустриален потенциал в Балтимор

На двустранен бизнес форум в Мериленд министърът предложи дългосрочно сътрудничество и обеща държавна подкрепа за американските инвеститори

От дронове до космически технологии. Пулев представи българския индустриален потенциал в Балтимор
16 окт 26 | 18:01
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Иван Ватахов Иван Ватахов

България отправи покана към американския бизнес за стратегически инвестиции и съвместни производства в отбранителната индустрия, космическите технологии и иновациите. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев представи възможностите на страната ни на двустранен бизнес форум в Балтимор, щата Мериленд. Той проведе и среща със секретаря по търговията на щата Хари Кокър-младши, като заяви готовността на българското правителство да съдейства за реализацията на конкретни инвестиционни проекти.

Основната цел на посещението е стратегическото партньорство между България и САЩ да придобие ново икономическо измерение чрез дългосрочно индустриално сътрудничество.

Форумът в Балтимор е част от официалната визита на Пулев в САЩ, която включва поредица от срещи с представители на американската администрация и водещи компании. Българската делегация обединява 30 представители на бизнеса от 20 компании, а посещението е организирано от Американската търговска камара в България. Това е третата подобна бизнес мисия, насочена към разширяване на контактите между българската отбранителна индустрия и американските й партньори.

Искаме дългосрочни партньорства, не еднократни сделки

Пред американските участници във форума вицепремиерът подчерта, че България разполага както с индустриален потенциал, така и с необходимата политическа воля за привличане на стратегически инвеститори. Според него политическата стабилност трябва да носи конкретни икономически резултати и да осигурява предвидима среда за развитие на бизнеса.

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„Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред. Искаме да използваме тази възможност, за да изградим дългосрочни връзки и стратегическо индустриално сътрудничество в различни области“, заяви Александър Пулев.

Той увери американските партньори, че българското правителство разполага с финансови инструменти за подкрепа на инвестициите и е готово да съдейства активно за осъществяването на съвместни проекти.

Отбраната и космическите технологии излизат на преден план

Сред основните направления за разширяване на икономическите отношения между София и Вашингтон са отбранителната промишленост, космическите технологии, безпилотните системи, киберсигурността и изкуственият интелект.

Пулев изтъкна, че българските компании имат сериозен потенциал в разработването на иновативни технологии и високотехнологични производства. По думите му страната ни може да предложи на американските партньори не само производствен капацитет, но и инженерни разработки и възможности за съвместна технологична дейност.

„Споделяме общи ценности, принципи и цели за развитието на индустриалното ни сътрудничество. Както виждате, предлагаме широк спектър от възможности за сътрудничество“, посочи вицепремиерът.

Той подчерта, че партньорството не бива да се ограничава до отбранителната индустрия, а трябва да обхване и перспективни високотехнологични отрасли, в които българските компании могат да бъдат конкурентоспособни.

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По време на посещението си в Мериленд Пулев разгледа и водещи предприятия от отбранителния сектор, като обсъди възможностите за развитие на индустриалните връзки.

Вашингтон и София вече направиха важна стъпка

Посещението в Балтимор продължава дипломатическата и икономическата активност на българската делегация във Вашингтон през последните дни.

На 14 октомври Александър Пулев и заместник-държавният секретар на САЩ по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг подписаха съвместна декларация за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът предвижда насърчаване на иновациите, развитие на сигурна цифрова инфраструктура, укрепване на веригите за доставки и привличане на инвестиции.

Ден по-късно, на форум за стратегическото значение на Черноморския регион, Пулев заяви готовността на България за съвместно производство със САЩ в отбраната и високите технологии.

Вицепремиерът посочи програмите за изтребителите F-16 и бойните машини „Страйкър“ като основа, върху която може да се надгражда с нови индустриални проекти, включително съвместни производства и регионални центрове за техническа поддръжка.

Още в началото на американската визита бяха проведени срещи с представители на големи компании, сред които „Боинг“ и „Локхийд Мартин“. Американската търговска камара организира и разговори, посветени на възможностите за участие на български предприятия в американските процедури за отбранителни доставки.

Правителството обеща да премахва пречките пред инвеститорите

В Балтимор Пулев постави специален акцент върху ролята на държавата за насърчаване на новите инвестиции. Той увери американските компании, че българските институции са готови да съдействат за преодоляване на административните затруднения и за ускоряване на реализацията на перспективни проекти.

„Българското правителство може да осигури всякаква необходима подкрепа. Тук сме, за да премахваме административните пречки и да посрещаме инвеститорите с отворени врати“, заяви вицепремиерът.

Посланието на българската делегация е, че страната ни иска да премине от традиционното търговско и отбранително сътрудничество към по-дълбока индустриална интеграция със САЩ.

Предстоящото предизвикателство е заявеният политически интерес да се превърне в реални инвестиции, производствени партньорства и нови възможности за българските предприятия. Засега не са обявени конкретни нови договори или стойности на инвестиционни ангажименти от срещите в Балтимор, но визитата очертава приоритетните направления, в които София ще търси дългосрочно американско участие.

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Иван Ватахов
Автор Иван Ватахов

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