От дронове до космически технологии. Пулев представи българския индустриален потенциал в Балтимор

България отправи покана към американския бизнес за стратегически инвестиции и съвместни производства в отбранителната индустрия, космическите технологии и иновациите. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев представи възможностите на страната ни на двустранен бизнес форум в Балтимор, щата Мериленд. Той проведе и среща със секретаря по търговията на щата Хари Кокър-младши, като заяви готовността на българското правителство да съдейства за реализацията на конкретни инвестиционни проекти.

Основната цел на посещението е стратегическото партньорство между България и САЩ да придобие ново икономическо измерение чрез дългосрочно индустриално сътрудничество.

Форумът в Балтимор е част от официалната визита на Пулев в САЩ, която включва поредица от срещи с представители на американската администрация и водещи компании. Българската делегация обединява 30 представители на бизнеса от 20 компании, а посещението е организирано от Американската търговска камара в България. Това е третата подобна бизнес мисия, насочена към разширяване на контактите между българската отбранителна индустрия и американските й партньори.

Искаме дългосрочни партньорства, не еднократни сделки

Пред американските участници във форума вицепремиерът подчерта, че България разполага както с индустриален потенциал, така и с необходимата политическа воля за привличане на стратегически инвеститори. Според него политическата стабилност трябва да носи конкретни икономически резултати и да осигурява предвидима среда за развитие на бизнеса.

„Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред. Искаме да използваме тази възможност, за да изградим дългосрочни връзки и стратегическо индустриално сътрудничество в различни области“, заяви Александър Пулев.

Той увери американските партньори, че българското правителство разполага с финансови инструменти за подкрепа на инвестициите и е готово да съдейства активно за осъществяването на съвместни проекти.

Отбраната и космическите технологии излизат на преден план

Сред основните направления за разширяване на икономическите отношения между София и Вашингтон са отбранителната промишленост, космическите технологии, безпилотните системи, киберсигурността и изкуственият интелект.

Пулев изтъкна, че българските компании имат сериозен потенциал в разработването на иновативни технологии и високотехнологични производства. По думите му страната ни може да предложи на американските партньори не само производствен капацитет, но и инженерни разработки и възможности за съвместна технологична дейност.

„Споделяме общи ценности, принципи и цели за развитието на индустриалното ни сътрудничество. Както виждате, предлагаме широк спектър от възможности за сътрудничество“, посочи вицепремиерът.

Той подчерта, че партньорството не бива да се ограничава до отбранителната индустрия, а трябва да обхване и перспективни високотехнологични отрасли, в които българските компании могат да бъдат конкурентоспособни.

По време на посещението си в Мериленд Пулев разгледа и водещи предприятия от отбранителния сектор, като обсъди възможностите за развитие на индустриалните връзки.

Вашингтон и София вече направиха важна стъпка

Посещението в Балтимор продължава дипломатическата и икономическата активност на българската делегация във Вашингтон през последните дни.

На 14 октомври Александър Пулев и заместник-държавният секретар на САЩ по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг подписаха съвместна декларация за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът предвижда насърчаване на иновациите, развитие на сигурна цифрова инфраструктура, укрепване на веригите за доставки и привличане на инвестиции.

Ден по-късно, на форум за стратегическото значение на Черноморския регион, Пулев заяви готовността на България за съвместно производство със САЩ в отбраната и високите технологии.

Вицепремиерът посочи програмите за изтребителите F-16 и бойните машини „Страйкър“ като основа, върху която може да се надгражда с нови индустриални проекти, включително съвместни производства и регионални центрове за техническа поддръжка.

Още в началото на американската визита бяха проведени срещи с представители на големи компании, сред които „Боинг“ и „Локхийд Мартин“. Американската търговска камара организира и разговори, посветени на възможностите за участие на български предприятия в американските процедури за отбранителни доставки.

Правителството обеща да премахва пречките пред инвеститорите

В Балтимор Пулев постави специален акцент върху ролята на държавата за насърчаване на новите инвестиции. Той увери американските компании, че българските институции са готови да съдействат за преодоляване на административните затруднения и за ускоряване на реализацията на перспективни проекти.

„Българското правителство може да осигури всякаква необходима подкрепа. Тук сме, за да премахваме административните пречки и да посрещаме инвеститорите с отворени врати“, заяви вицепремиерът.

Посланието на българската делегация е, че страната ни иска да премине от традиционното търговско и отбранително сътрудничество към по-дълбока индустриална интеграция със САЩ.

Предстоящото предизвикателство е заявеният политически интерес да се превърне в реални инвестиции, производствени партньорства и нови възможности за българските предприятия. Засега не са обявени конкретни нови договори или стойности на инвестиционни ангажименти от срещите в Балтимор, но визитата очертава приоритетните направления, в които София ще търси дългосрочно американско участие.