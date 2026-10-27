Финландски бургери превземат родината на пицата и пастата

Финландските бургери решиха да се пробват на един от най-взискателните кулинарни пазари в света - Италия, родината на пицата и пастата. Семейната верига Hesburger откри първия си ресторант на Апенинския полуостров, като избра за дебюта си историческия град Матера. Инвестицията надхвърля 1 милион евро, а новият обект осигурява работа на 20 души. Международната експанзия на компанията върви паралелно с плановете й за разширяване в България, където през тази година са предвидени инвестиции за приблизително 5 милиона евро.

Бургери в царството на италианската кухня

Новият ресторант се намира в центъра на Матера, на площад „Мулино“ 20. Разположен е на два етажа, разполага с около 200 квадратни метра вътрешна площ и външна тераса. За откриването му пристига международен екип от служители на Hesburger, натрупали опит на различните пазари, където веригата вече присъства.

Изборът на Италия не е случаен, но представлява сериозно предизвикателство за компания, специализирана в бързото хранене. Италианците са известни с привързаността си към традиционната кухня, затова финландците побързаха да уточнят, че не възнамеряват да обявяват война на местните кулинарни специалитети.

„Изпитваме дълбоко уважение към местните традиции и кулинарната култура на Матера. Целта ни не е да се конкурираме с тях, а да допълним предложенията за хранене в града с нещо ново“, обяснява Иева Салмела, директор „Комуникации и международен маркетинг“ в Hesburger.

В менюто ще присъстват предложенията, познати от ресторантите на веригата в балтийските държави, но без закуските. Част от съставките ще пристигат от Финландия и Литва, докато пресните зеленчуци ще се доставят от местни италиански производители.

Италианка с финландска връзка стои зад проекта

Любопитна е и историята на човека, който стои зад навлизането на Hesburger в Италия. Това е Венанция Рици, предприемач, родена в Матера, която от дълги години живее във Финландия. Именно нейните лични и професионални връзки с двете държави помагат за осъществяването на проекта.

„Матера е родният ми град, а Финландия е вторият ми дом. Затова за мен е особено значимо да свържа тези две толкова важни места чрез предприемачеството“, разказва Рици, която е управляващ директор на дейността на Hesburger в Италия.

Тя се надява ресторантът да донесе на родния й град не само нови вкусове, но и работни места и възможности за срещи между хората. За финландската компания проектът е важен тест, който ще покаже дали съществува потенциал за по-мащабно разширяване на италианския пазар.

„Навлизането на нов пазар винаги носи нови знания, възможности и предизвикателства. Проектът се разви благодарение на отличното сътрудничество с местните ни партньори“, коментира Иева Салмела. По думите й откриването на ресторанта в Матера е важна стъпка в международното развитие на семейната компания.

Пет милиона евро за нови ресторанти в България

Докато финландските бургери правят първите си стъпки в Италия, Hesburger продължава да разширява присъствието си и на българския пазар. Компанията обяви планове през 2026 г. да инвестира приблизително 5 милиона евро в откриването на нови ресторанти у нас.

Сред градовете, включени в инвестиционната програма, е Враца. Разширяването в България е част от общата стратегия на веригата за увеличаване на присъствието й на европейските пазари.

В Италия засега компанията ще се съсредоточи върху първия си обект в Матера. Резултатите от неговата работа ще бъдат използвани при преценката дали и в кои други италиански градове да бъдат открити следващи ресторанти.