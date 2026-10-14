България вече не е периферия. Пулев с ключово споразумение в САЩ

България прави нова стъпка към утвърждаването си като европейски център за високи технологии, изкуствен интелект и стратегически инвестиции. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев подписа във Вашингтон съвместна декларация със САЩ за партньорство в областта на изкуствения интелект и проведе срещи на високо равнище в Държавния департамент. Документът е част от международна инициатива, обединяваща 54 държави, и открива нови възможности за развитие на технологичната инфраструктура, научните изследвания и инвестициите. Пулев постави и конкретни икономически цели - привличане на американски капитал, трансфер на технологии и включване на български предприятия в световните производствени вериги.

България и САЩ с ново партньорство за изкуствения интелект

Един от най-важните резултати от посещението на Александър Пулев във Вашингтон е подписването на Съвместната декларация за възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът беше подписан заедно с Джейкъб Хелбърг, заместник-държавен секретар на САЩ по икономическите въпроси, след двустранна среща, посветена на инвестициите и технологичното сътрудничество.

Декларацията е инициатива на Съединените щати и обединява 54 държави около общи цели за развитие на изкуствения интелект, сигурни вериги за доставки, надеждна цифрова инфраструктура и насърчаване на иновациите. Българското правителство одобри присъединяването на страната ни към нея на 7 октомври.

За България участието в тази международна рамка означава възможност да задълбочи сътрудничеството си с американски технологични компании и научноизследователски организации. Сред перспективните направления са центровете за данни, изчислителните мощности, цифровата инфраструктура и високотехнологичните производства.

„България вече не е периферия, а е в сърцето на развитието на високите технологии в Европа. Имаме силна политическа воля да разширим икономическите си отношения със САЩ в сферата на високите технологии и производствата с висока добавена стойност“, заяви Александър Пулев.

От политически разговори към конкретни инвестиции

По време на срещата си с Джейкъб Хелбърг вицепремиерът представи възможностите на българската икономика да привлече американски инвестиции в стратегически отрасли. Сред тях са производството на електромобили и батерии, развитието на изкуствения интелект, космическите технологии и киберсигурността.

Пулев постави акцент върху наличието на висококвалифицирани български инженери, развита информационно-технологична индустрия и предприятия, които вече работят с международни партньори в областта на електрониката, отбраната и космическите технологии.

Специално място в разговорите зае Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, който привлича български и чуждестранни учени и развива научноизследователска дейност на международно равнище. Според Пулев подобни научни центрове са сред основните предимства на България в конкуренцията за нови технологични инвестиции.

„Целта ни е да превърнем интереса към България в конкретни инвестиции, трансфер на технологии и съвместно производство. Имаме потенциал да развиваме партньорства, които създават висока добавена стойност“, подчерта вицепремиерът.

Това е и основната икономическа амбиция на българската страна - партньорството със САЩ да не се ограничава до закупуване на технологии, а да води до развитие на производства и научен капацитет у нас. Подписаната декларация създава рамка за подобно сътрудничество, като конкретните инвестиционни проекти предстои да бъдат договаряни.

Среща в Държавния департамент за отбраната и Черно море

Освен икономическите разговори Александър Пулев проведе среща и с Флийт Уайт, помощник-държавен секретар на САЩ по политико-военните въпроси. Двамата обсъдиха сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителната индустрия и изпълнението на програмата за изтребителите F-16 Block 70.

В разговора бяха разгледани и възможностите за разширяване на индустриалното сътрудничество с американски компании, както и съвместни проекти в областта на космическите и сателитните технологии.

„България е надежден съюзник в НАТО и има ясна воля да развива стратегическото си партньорство със САЩ. В настоящата международна обстановка сигурността в Черноморския регион изисква постоянна координация и съвместни действия от страна на съюзниците“, заяви Пулев.

Тези разговори придобиват особено значение на фона на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море. Българската страна разглежда технологичното сътрудничество и като възможност за развитие на собствените способности в областта на наблюдението, сигурността и отбраната.

Доброславци може да се превърне в космически център

Сред най-амбициозните проекти, представени от българския вицепремиер, е развитието на високотехнологичния комплекс в Доброславци. Пулев открои потенциала му за производство и разработване на сателитни технологии, както и за изграждането на нови мощности, свързани с космическата индустрия.

„Изграждаме най-големия космически център в Европа. В Доброславци развиваме сателитни решения в подкрепа на Националния център за наблюдение, координация и управление чрез данни от космоса“, заяви вицепремиерът, представяйки мащаба на правителствените амбиции.

Според него проектът може да се превърне в основа за привличане на международни инвеститори, създаване на висококвалифицирани работни места и развитие на нови производства с висока добавена стойност.

Посещението във Вашингтон показва стремежа на българското правителство да свърже въпросите на националната сигурност с новите икономически възможности. С подписаната декларация за изкуствения интелект и срещите в Държавния департамент България разширява политическата и институционалната основа за партньорство със САЩ.