Нови правила за бизнеса! Акции вместо по-високи заплати

Европейският съюз подготвя нови правила, които могат да променят начина, по който стартиращите и бързоразвиващите се компании набират капитал, разширяват дейността си и привличат специалисти. Идеята е предприемачите да получат по-лесен достъп до единния европейски пазар, а служителите да могат да участват в успеха на работодателя си чрез акции.

На 23 октомври 2026 г. Съветът на ЕС прие позиция по предложението за нова общоевропейска правна рамка, известна като EU Inc. Тя трябва да допълни съществуващите 27 национални режима за регистрация и управление на дружества с възможност бизнесът да избира единен европейски модел. Предстоят преговори с Европейския парламент, така че правилата все още не са окончателно приети.

Според оценката на Европейската комисия по-опростените процедури могат да намалят административните разходи на компаниите с между 328 и 440 милиона евро за десет години. Целта е повече европейски идеи да се превръщат в успешен бизнес в Европа, вместо предприемачите да търсят финансиране и възможности за растеж на други континенти.

Единен европейски модел за бизнеса

Зад инициативата стои проблем, който от години спъва европейската конкурентоспособност. Предприемач, който иска да развие дейността си в няколко държави, трябва да се съобразява с различни национални правила, административни процедури и изисквания към корпоративното управление. Това означава повече документи, разходи и време, преди една добра идея да достигне до нови пазари.

Новият режим трябва да предложи обща рамка, която да улесни създаването на компании и работата им през границите. По предложението на Европейската комисия регистрацията ще може да се извършва изцяло онлайн в рамките на 48 часа и срещу такса до 100 евро. Предвижда се и отпадане на изискването за минимален капитал, както и по-лесно прехвърляне на акции и провеждане на корпоративни процедури по електронен път.

Това не означава, че националните форми на дружества ще изчезнат. Компаниите ще могат да избират между досегашните правни режими и новия европейски модел, ако той отговаря по-добре на нуждите им.

Особено важна е възможността за по-лесно привличане на инвеститори. За младите компании капиталът често е разликата между перспективен проект, който остава на хартия, и бизнес, способен да се наложи на международния пазар. Когато процедурите са по-предвидими и акциите се прехвърлят по-лесно, предприемачите имат повече възможности да договарят финансиране и да разширяват дейността си.

Акции вместо по-високи заплати

Една от най-интересните промени засяга отношенията между работодатели и служители. Компаниите ще могат да използват акции и опции за придобиване на акции като инструмент за привличане и задържане на квалифицирани кадри.

Този подход е особено важен за стартъпите. В началото на развитието си те често не разполагат с финансовите възможности на големите корпорации, за да предложат най-високите заплати на пазара. Но могат да дадат на служителите си възможност да спечелят, ако компанията се разрасне и стойността ѝ се увеличи.

Механизмът е сравнително прост. Работникът получава право да придобие акции при определени условия. Ако бизнесът постигне успех, участието му в компанията може да придобие значителна стойност. Така интересът на служителя се обвързва с дългосрочните резултати на работодателя.

Предложението предвижда обща европейска схема за такива опции, при която данъчното облагане се отлага до продажбата на придобитите акции. Идеята е служителят да не дължи данък върху доход, който все още не е получил в пари.

В позицията си от 23 октомври Съветът на ЕС запазва тази възможност, но ограничава обхвата ѝ до определена категория компании. За да се възползват от специалния режим за служителските опции, те трябва да имат до 750 служители и годишен оборот до 150 милиона евро. Това са условия за конкретната схема, а не общи ограничения за всички дружества, които ще могат да изберат формата EU Inc.

Ще могат ли българските компании да се възползват?

За българския бизнес подобен модел би могъл да отвори допълнителни възможности за растеж. Компаниите в сферата на информационните технологии, инженерните разработки, научните изследвания и иновативното производство са сред тези, за които достъпът до капитал и квалифицирани специалисти е особено важен.

Една българска компания с амбиции за международна експанзия би могла да избере европейската правна форма, ако тя се окаже по-подходяща за плановете ѝ. Единният режим би могъл да улесни работата с инвеститори от други държави, управлението на акционерното участие и разширяването на дейността в рамките на общия пазар.

Има обаче важно уточнение. EU Inc. няма автоматично да освободи компаниите от всички национални изисквания. Данъците, трудовите отношения и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма остават съществени области, в които ще продължат да действат приложимите европейски и национални правила. Изборът на европейска правна форма сам по себе си няма да означава освобождаване от задълженията към държавата или работниците.

Синдикатите предупреждават за рискове

Наред с очакваните ползи инициативата предизвиква и опасения. Основният въпрос е дали общият режим ще улесни бизнеса, без да отслаби защитата на служителите.

Синдикатите се опасяват, че компаниите могат да бъдат изкушени да регистрират дружествата си в държави с по-слаби трудови гаранции, докато продължават да работят на други пазари. Така според критиците може да се стигне до конкуренция между националните системи не само за инвестиции, но и заради различията в защитата на работниците.

Този риск е особено чувствителен при трансграничните компании, чиито служители работят в няколко държави. Затова от значение ще бъдат окончателните правила за приложимото трудово законодателство, участието на работниците в управлението и механизмите за контрол.

Съветът на ЕС посочва, че дружествата ще трябва да спазват правилата за участие на служителите в държавата, в която е регистрирано седалището им. В позицията са предвидени и допълнителни гаранции, включително проверки за предотвратяване на злоупотреби и отказ от регистрация при определени рискове, свързани с финансови престъпления.

Кога ще влязат в сила новите правила?

Промяната няма да настъпи веднага. След като Съветът на ЕС прие позицията си, следва да бъде съгласуван окончателният текст с Европейския парламент. Едва след приключването на законодателния процес ще стане ясно как точно ще изглежда новият режим.

Съветът предлага на държавите членки срок от 21 месеца за прилагането на регламента след влизането му в сила. Това означава, че дори след окончателното одобрение ще е необходимо време, преди компаниите да могат да използват новите възможности на практика.

Голямата цел е Европа да стане по-привлекателно място за създаване и развитие на бизнес. В условията на глобална конкуренция за капитал, технологии и специалисти ЕС се опитва да премахне административните пречки, които затрудняват собствените му предприемачи.

Успехът на реформата обаче няма да се измерва само с по-бързата регистрация на една компания или с по-ниските административни разходи. Истинският тест ще бъде дали повече европейски предприятия ще успяват да се разрастват, да създават качествени работни места и да задържат талантливите си служители, без това да става за сметка на трудовите им права.