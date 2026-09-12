Деляна Иванова: ББР може да подкрепи български компании, които инвестират и развиват дейност в Гърция
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Новината бе съобщена на Green Transition Forum
Ръст на иновациите, по-смело разширяване на капацитета и по-добър достъп до финансиране
Русия има интерес към създаването на смесени предприятия и оранжерии с български компании на територията на федерацията. Това стана ясно по време на с...