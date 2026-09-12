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Искат общи оранжерии

Искат общи оранжерии

Русия има интерес към създаването на смесени предприятия и оранжерии с български компании на територията на федерацията. Това стана ясно по време на с...

27 януари | 23:35
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