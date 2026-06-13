Кои са Geek хората? Нови приложения гонят измамници от онлайн свалките
Срещата на живо е от решаващо значение
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Срещата на живо е от решаващо значение
Залага се на иновации и технологии, с фокус върху микроелектроника и изкуствен интелект
GoVola пуска 6 месеца безплатен премиум абонамент за международни пътувания
Бюджeтът на ЕС зa 2025 гoдинa щe бъдe c 6% пo-гoлям oт тaзгoдишния
От ден едно трябва да запретнем ръкавите, каза Захариева
Значима и положителна е тенденцията за увеличаване броя на високотехнологичните стартиращи предприятия
Ще бъде подкрепена и предприемаческата и стартъп екосистема
Министърът на иновациите и растежа откри форум с над 70 компании за възможности за финансиране по линия на ведомството
Отличието "Най-добро глобално въздействие" е учредено тази година и неин първи носител е българският еврокомисар
Нов начин на работа на държавата със сектора, поиска кандидатът на БСП
„Вече са активни трите фонда и Фонда на фондовете. През следващите години много компании ще бъдат подпомогнати“, коментира министър Лъчезар Борисов
Фирмите изпитват остра нужда от сигурни клиенти и достъп до капитал, твърди анализ за BESCO
Това каза президентът Румен Радев по време на първата среща на български стартиращи фирми с представители на немски компании с бизнес в България