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София е в топ 10 за стартъпи

София е в топ 10 за стартъпи

Това каза президентът Румен Радев по време на първата среща на български стартиращи фирми с представители на немски компании с бизнес в България

06 декември | 21:13
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