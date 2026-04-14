210 млн. евро за български стартъпи. Гюров обяви нова инвестиционна вълна

България ще разполага с около 210 млн. евро за подкрепа на иновативни компании и стартъпи по линия на европейската инициатива JEREMIE, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Средствата ще бъдат насочени към стратегически сектори като микроелектроника, изкуствен интелект и високите технологии, като програмата ще се управлява до 2035 г. от Европейския инвестиционен фонд.

Новата инвестиционна рамка цели да стимулира растежа на малките и средни предприятия и да засили ролята на България в технологичното развитие на Европа. Акцентът е върху създаване на устойчиви бизнеси и задържане на таланти в страната.

По време на форум в София премиерът подчерта, че правителството прави стратегически избор да насочи публичния ресурс към идеи, иновации и предприемачи. „Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето“, заяви Гюров, като акцентира върху нуждата от икономика със висока добавена стойност.

Според него програмата JEREMIE показва как публичните средства могат да работят по-ефективно, като привличат частен капитал и увеличават въздействието върху икономиката. По думите му това е модел, който създава условия за развитие на нови индустрии и технологии, както и за разширяване на вече съществуващи компании.

Фокусът на новия етап на инициативата е насочен към високотехнологични области, включително квантови, космически и зелени технологии, както и към финансиране на компании във фаза на растеж. Целта е да се изгради по-силна предприемаческа екосистема и да се насърчи преминаването от стартиращи идеи към устойчив бизнес.

Премиерът подчерта, че крайната цел е България да се утвърди като място, където се създава и задържа стойност, а талантът намира реализация. Според него това може да се постигне чрез координация между държавата, бизнеса и европейските партньори.

