Над 1000 дигитални номади от 50 държави превземат Банско

Банско отново се превръща в световна столица на дигиталните номади. Един от най-големите международни форуми за дистанционно работещи професионалисти, предприемачи и създатели на иновативни компании събира в планинския курорт над 1000 участници от повече от 50 държави.

В продължение на седмица гостите обменят идеи, знания и професионален опит чрез лекции, дискусии, практически уъркшопи и срещи за създаване на нови бизнес контакти. Сред участниците са предприемачи, IT специалисти, маркетинг експерти, фрийлансъри и представители на стартиращи компании от цял свят.

През последните години Банско се утвърди като една от най-предпочитаните дестинации за хората, които работят дистанционно, благодарение на съчетанието между модерна инфраструктура, бърз интернет, достъпни условия за живот и природата на Пирин.

Лекциите на ораторите, вариращи в различни аспекти от живота - от това как да създадете дигитален продукт, от който да печелите, през това как да приемаме културата в наши дни, как да действаме със социалните платформи за по-голям успех, до това на каква цена можете да си купите жилище в Банско, можете да видите тук:

Освен че популяризира новия начин на работа без географски граници, фестивалът има и осезаем икономически ефект. Събитието привлича хиляди посетители извън активния зимен сезон, подкрепя местния бизнес и затвърждава позициите на Банско като целогодишна туристическа и бизнес дестинация с международно значение.

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