Общество

Над 1000 дигитални номади от 50 държави превземат Банско

Сред участниците са предприемачи, IT специалисти, маркетинг експерти, фрийлансъри

Над 1000 дигитални номади от 50 държави превземат Банско
26 юни 26 | 12:30
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Банско отново се превръща в световна столица на дигиталните номади. Един от най-големите международни форуми за дистанционно работещи професионалисти, предприемачи и създатели на иновативни компании събира в планинския курорт над 1000 участници от повече от 50 държави.

В продължение на седмица гостите обменят идеи, знания и професионален опит чрез лекции, дискусии, практически уъркшопи и срещи за създаване на нови бизнес контакти. Сред участниците са предприемачи, IT специалисти, маркетинг експерти, фрийлансъри и представители на стартиращи компании от цял свят.

През последните години Банско се утвърди като една от най-предпочитаните дестинации за хората, които работят дистанционно, благодарение на съчетанието между модерна инфраструктура, бърз интернет, достъпни условия за живот и природата на Пирин.

Лекциите на ораторите, вариращи в различни аспекти от живота - от това как да създадете дигитален продукт, от който да печелите, през това как да приемаме културата в наши дни, как да действаме със социалните платформи за по-голям успех, до това на каква цена можете да си купите жилище в Банско, можете да видите тук:

Освен че популяризира новия начин на работа без географски граници, фестивалът има и осезаем икономически ефект. Събитието привлича хиляди посетители извън активния зимен сезон, подкрепя местния бизнес и затвърждава позициите на Банско като целогодишна туристическа и бизнес дестинация с международно значение.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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