Заплати по 5600 евро, а България не иска да учи

Страната е почти последна в ЕС по придобиване на нови знания, докато най-печелившите специалности носят хиляди евро месечно

България е изправена пред сериозен икономически парадокс. Докато някои университетски специалности осигуряват доходи от няколко хиляди евро месечно, огромна част от българите нямат желание да придобиват нови знания. Бизнесът изпитва остър недостиг на квалифицирани кадри, а образователната система невинаги подготвя специалистите, от които икономиката се нуждае. Разликите между отделните професии стават все по-големи, а новите технологии поставят под въпрос представата, че една диплома може да гарантира успешна кариера за цял живот.

Българите спират да учат след дипломата

България заема предпоследното място в Европейския съюз по участие на възрастните в образование и обучение. Според анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), основан на данни на Евростат, през 2025 г. едва 6,1% от хората на възраст между 25 и 64 години са участвали във формално или неформално обучение през предходните четири седмици.

За сравнение, средният показател за ЕС е 13,7%, а в Швеция достига впечатляващите 38,2%. В Дания той е 31%, а във Финландия - 28,1%. Единствено Гърция остава след България с 5,2%.

Още по-тревожни са причините за това изоставане. Проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показва, че 72% от възрастните българи нямат желание да участват в обучение. Само 7% искат да придобиват нови знания, но срещат пречки като липса на време, средства или подходящи възможности.

Така проблемът се оказва много по-дълбок от недостига на образователни програми. Голяма част от хората просто не виждат достатъчна полза от допълнителната квалификация.

Това се превръща в сериозно предизвикателство за икономиката. Населението в трудоспособна възраст намалява, свободните работни места трудно се запълват, а изкуственият интелект и автоматизацията променят изискванията към професиите.

Все по-важно става не само колко работници има България, а какво могат да правят те и колко бързо усвояват нови умения.

Кои дипломи носят най-големите пари

Новата Рейтингова система на висшите училища за 2026 г. разкрива изненадваща картина. Най-високи средни облагаеми доходи получават завършилите направление „Военно дело“ - 3747 евро месечно. На второ място е „Информатика и компютърни науки“ с 2553 евро. Следват „Национална сигурност“, „Металургия“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Математика“ и „Обществено здраве“. При всички тях средните доходи надхвърлят 2000 евро.

Още по-впечатляващи са резултатите на отделни университети. Завършилите магистърски програми по „Администрация и управление“ в Американския университет в България достигат среден облагаем доход от 5591 евро.

При „Военно дело“ във Военната академия „Георги С. Раковски“ сумата е 4913 евро, а при „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет - 4368 евро.

Тези числа не са начални заплати, а средни облагаеми доходи на завършилите през предходните пет години.

Зад най-доходоносните направления стоят професии с високи изисквания към подготовката. Информатиката подготвя програмисти, софтуерни инженери и специалисти по киберсигурност. Комуникационната техника е свързана с телекомуникационните системи, електрониката и компютърните мрежи.

Металургията и енергетиката осигуряват инженери и технологични специалисти за големи промишлени предприятия. Математиката отваря възможности за работа във финансите, анализа на данни, застраховането и технологичния сектор.

Високите доходи в направлението „Обществено здраве“ също показват стойността на специализираните знания в здравните дейности.

Три сектора са шампиони по заплати

Разликите в заплащането се виждат още по-ясно при сравнението между отделните отрасли на икономиката.

През второто тримесечие на 2026 г. средната брутна месечна заплата в България достига 1444 евро. В сектора на информацията, творческите продукти и далекосъобщенията обаче тя е 3079 евро - повече от два пъти над средната за страната.

На второ място са финансовите и застрахователните дейности с 2140 евро, следвани от производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ с 2036 евро.

Високи възнаграждения има и в професионалните дейности и научните изследвания - 1972 евро, както и в добивната промишленост - 1966 евро.

Прави впечатление, че наред с традиционно високо платените информационни технологии сериозни възможности осигуряват техническите специалности. Електроинженери, експерти по автоматизация, специалисти по промишлени технологии и висококвалифицирани механици са необходими за работата на модерните предприятия.

Финансовият сектор пък продължава да търси подготвени икономисти, счетоводители, анализатори и специалисти по управление на риска. Все по-ценна става комбинацията от финансова грамотност и умения за работа с новите цифрови технологии.

Училищата пълнят паралелки, заводите търсят хора

Едно от най-сериозните разминавания се наблюдава в професионалното образование. Националният индекс, измерващ съответствието между приема в професионалните гимназии и структурата на икономиката, достига едва 54,4 точки от 100 възможни през 2026 г.

Особено показателен е примерът с преработващата промишленост. Тя осигурява 34% от заетостта на хората с придобита професионална квалификация в разглежданите сектори, но получава само 13% от приема в професионалното образование. В строителството съотношението е 8% от заетостта срещу 4% от приема, а в транспорта - 12% срещу по-малко от 3%.

В същото време хотелиерството и ресторантьорството привличат 15% от приема при 8% от заетостта. При информационните и комуникационните технологии делът на приема достига 18%, докато заетите с професионална квалификация в сектора са под 3% от разглежданата заетост. Това сравнение не обхваща големия брой висшисти в технологичните компании.

Разминаванията са особено чувствителни в индустриалните райони. В области като Габрово и Смолян се наблюдава недостатъчна подготовка на кадри за местните предприятия, въпреки традициите им в промишлеността.

Точно тук нараства значението на професии като заварчик, електротехник, техник по мехатроника, оператор на автоматизирани машини и специалист по индустриална поддръжка. Много от тях не изискват университетска диплома, а качествено професионално образование, практика и допълнителна квалификация. Недостигът на такива специалисти показва, че добре усвоеният занаят може да има сериозна пазарна стойност.

Дипломата помага, но не гарантира кариера

Въпреки съществуващите проблеми висшето образование остава едно от най-силните предимства на пазара на труда. През второто тримесечие на 2026 г. безработицата сред хората с висше образование е едва 1,4%. При завършилите средно образование тя достига 3,3%, а при хората с основно или по-ниско образование - 13,5%.

Дипломата обаче не гарантира, че човек ще работи по специалността си. Новият университетски рейтинг показва, че само 51% от завършилите бакалавърски програми през предходните пет години работят на позиции, изискващи висше образование, или упражняват професия по призвание.

При завършилите интегрирани магистърски програми този дял достига 86%, а при докторските програми - 93%.

Средният облагаем доход на младите висшисти вече е 1625 евро при 1417 евро година по-рано и едва 543 евро през 2016 г.

Това показва сериозен ръст на номиналните доходи, но и големи разлики според придобитата квалификация.

За младите хора изборът на специалност става все по-важен. Освен личните интереси значение имат възможностите за реализация, развитието на съответния отрасъл и перспективите за придобиване на допълнителни умения.

Бъдещето принадлежи на хората, които продължават да учат

Днешният пазар на труда поставя нови изисквания както към университетите, така и към професионалните гимназии. Образованието трябва да осигурява не само диплома, но и знания, които могат да бъдат използвани в реална работна среда.

За предприятията това означава по-тясно сътрудничество с училищата, развитие на дуалното обучение и инвестиции в квалификацията на вече наетите служители.

За работещите предизвикателството е да не приемат образованието като приключил етап от живота си. Новите технологии могат да променят из основи професии, които доскоро са изглеждали сигурни.

Програмисти, инженери, финансисти, техници и производствени специалисти ще трябва непрекъснато да обновяват знанията си. Уменията за работа с изкуствен интелект, автоматизирани системи и цифрови инструменти постепенно ще се превръщат в част от обичайните професионални изисквания.

Големият въпрос пред България вече не е единствено колко млади хора завършват университет или професионална гимназия. Важното е какво могат да правят след това, дали икономиката се нуждае от тяхната подготовка и готови ли са да продължат да учат.