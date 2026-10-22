Стартира конкурса на МТСП за социална отговорност

До 12 ноември се приемат кандидатури за Годишните награди за социално отговорен стратегически мениджмънт в три категории

Отговорното управление има много измерения – грижа за хората, принос към обществото и опазване на околната среда. Именно такива примери търси Министерството на труда и социалната политика (МТСП), което започва набирането на номинации за традиционните Годишни награди за социално отговорен стратегически мениджмънт.

До 12 ноември 2026 г. организации от бизнеса, публичния и неправителствения сектор могат да представят свои проекти и добри практики в три категории: „Общество“, „Околна среда“ и „Човешки ресурси“.

Инициативата поставя във фокуса както организациите, които инвестират значителни средства в социално отговорни дейности, така и онези, които постигат съществени резултати с по-ограничен бюджет. Водещи са последователността, ангажираността и новаторските решения, които водят до положителна промяна.

Специално жури ще присъди и специални награди за компании с впечатляващи постижения в отговорното бизнес поведение, независимо от размера на финансовия им ресурс. Така конкурсът откроява значението на добрите идеи и устойчивите усилия наред с направените инвестиции.

През годините наградите се утвърждават като платформа за споделяне на успешни модели и насърчаване на социалната отговорност. Участието дава възможност на организациите да представят своите постижения и да получат признание за приноса си към обществото, природата и хората.

Кандидатстването става чрез попълване на формуляр, достъпен на сайта на МТСП. Документите се изпращат на [email protected] до 12 ноември 2026 г.