Мащабна инвестиция позлатява наш град! Гигант разкрива нови работни места

Хранителният гигант „Белла България“ започва мащабен проект за модернизация и разширяване на производствената си база в Ямбол. Общата стойност на инвестицията възлиза на 15,03 млн. евро, съобщиха от компанията.

Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. с фокус върху производствените инвестиции в големи предприятия в региона на Стара Загора.

Финансово разпределение:

Безвъзмездна финансова помощ (ЕС): 10,06 млн. евро

Собствено съфинансиране: близо 4,97 млн. евро

Краен срок за изпълнение: 7 ноември 2028 г.

Двойно увеличение на капацитета и модернизация

Основният акцент в проекта е разширяването на производството на бутер тесто и изделия от него. След приключване на дейностите капацитетът ще се увеличи със 100% - от 20 на 40 тона дневно. Предвижда се и 5% ръст при тестените изделия, опаковани в защитена газова среда.

Какво включва проектът:

Изграждане на нова производствена сграда и основен ремонт на съществуващата;

Внедряване на модерно оборудване за всички етапи - от прием и обработка на суровините до съхранение и логистика;

Закупуване на два специализирани хладилни транспортни автомобила.

ВЕИ инвестиция за зелен преход и енергийна независимост

В рамките на проекта ще бъде изградена фотоволтаична централа с мощност 1,65 MW, комбинирана със система за съхранение на енергия (5,016 MWh).

Очаква се централата да произвежда 2 216,4 MWh електроенергия годишно, което ще покрива над 50% от енергийните нужди на производството на тестени изделия в Ямбол.

Заетост и подкрепа за въглищните региони

Проектът ще разкрие 46 нови работни места. Част от тях са целево предназначени за работници от въгледобивния и енергийния сектор в област Стара Загора. Инвестицията е част от стратегията за икономическа трансформации на регионите, засегнати от прехода към зелена икономика, като осигурява алтернативна заетост в индустрията.