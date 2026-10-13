Пулев с мащабно предложение към САЩ! Американски технологии да се произвеждат в България

България предлага нов модел на индустриално партньорство със Съединените щати, при който американските отбранителни компании не само продават готова продукция, но и инвестират в производство, технологии и висококвалифицирани работни места у нас. Това е основното послание на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на официалното му посещение във Вашингтон.

Пред представители на американската администрация и водещи компании от отбранителния сектор той предложи създаването на съвместни предприятия с българско държавно участие и включването на родни производители в международните вериги за доставки. Инициативата придобива особено значение на фона на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море и необходимостта България да укрепи собствените си способности за защита срещу дронове.

Новата амбиция: България да произвежда, а не само да купува

Александър Пулев представи българските приоритети на специализиран форум за възможностите в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион. Събитието беше организирано от Департамента по търговия на САЩ в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA) във Вашингтон.

Форумът беше открит съвместно от българския вицепремиер и заместник-помощник-секретаря в американския Департамент по търговия Брадли МакКини.

„Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции“, заяви Пулев.

В центъра на предложението му стои съществена промяна в досегашния модел на сътрудничество. Вместо взаимодействието да се ограничава до договори за закупуване на американска техника и оборудване, България предлага изграждането на производствени мощности, модернизирането на съществуващите предприятия и съвместното разработване на нови технологии.

„Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция“, подчерта вицепремиерът.

Така София поставя на масата възможността за по-дълбока индустриална интеграция, при която част от добавената стойност, инженерните разработки и производствената дейност остават в българската икономика.

Черно море изведе дроновете сред водещите приоритети

Особен акцент в разговорите беше поставен върху морската сигурност и технологиите за противодействие на безпилотни летателни апарати. Темата е пряко свързана с предизвикателствата пред България след зачестилите атаки срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие.

„Морската сигурност е сред основните ни приоритети. Ще търсим възможности за развитие на високотехнологични решения, съчетаващи американския капацитет с българския инженерно-технически потенциал в областта на дроновете, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността“, заяви Александър Пулев.

Предложението очертава няколко направления с пряко значение за националната сигурност - производство и развитие на автономни системи, технологии за откриване и неутрализиране на дронове, модерни средства за наблюдение и решения за защита на критичната инфраструктура.

За българската икономика подобно партньорство би означавало не само достъп до модерни технологии, но и възможност предприятията да усвояват нови производствени процеси, да развиват собствена инженерна компетентност и да участват в международни проекти.

Това е и стратегическият смисъл на българското предложение - укрепването на отбранителните способности да върви заедно с развитието на индустриалния потенциал на страната.

Срещи с „Боинг“, „Локхийд Мартин“ и „Ел 3 Харис“

Във Вашингтон Пулев проведе разговори с представители на едни от най-големите американски компании в отбранителната индустрия.

Сред тях са „Боинг Дифенс, Спейс енд Секюрити“ и „Ел 3 Харис“, а вицепремиерът посети и централата на „Локхийд Мартин“, един от водещите световни производители на авиационна, ракетна и космическа техника.

На срещите бяха обсъдени перспективите за съвместна дейност в авиационните, отбранителните и космическите технологии, автономните дронове и високотехнологичното производство.

Особено внимание беше отделено на възможностите български компании да станат доставчици и производствени партньори на големите американски корпорации.

Подобно включване в международните производствени вериги би дало на българските предприятия достъп до нови пазари, технологични стандарти и дългосрочни индустриални отношения.

„Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места“, заяви Пулев.

На този етап разговорите са насочени към проучване и развитие на възможностите за партньорство. Не са обявени подписани инвестиционни договори или конкретни финансови ангажименти от страна на американските компании.

Стратегическо партньорство с американската администрация

Преди откриването на форума Александър Пулев проведе двустранна среща с Брадли МакКини от Департамента по търговия на САЩ.

Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на икономическото сътрудничество, трансфера на технологии и разширяването на контактите между български и американски предприятия във високотехнологичния и отбранителния сектор.

Разговорът е важен, защото поставя индустриалното партньорство не само на равнището на отделни компании, но и в рамките на двустранния политически и икономически диалог.

За България това създава възможност инвестиционните предложения да бъдат разглеждани като част от по-широко стратегическо сътрудничество със САЩ, в което икономическите интереси и сигурността се допълват.

„Имаме политическата воля и капацитета да постигнем конкретни резултати“, подчерта Пулев.

20 български компании търсят място в световните производствени вериги

Посещението на вицепремиера има и ясно изразено бизнес измерение. Той ръководи делегация от представители на 20 български компании, организирана от Американската търговска камара в България в рамките на бизнес мисията „Отбрана и сигурност“.

Целта е да се установят преки контакти с американски партньори и да се отворят възможности за инвестиции, технологичен обмен и съвместно производство.

Участието на българския бизнес във Вашингтон съвпада с едно от най-големите международни събития в отбранителната индустрия. Годишното изложение AUSA събира над 40 000 участници, повече от 750 изложители и представители на над 100 държави.

Форумът предоставя възможност за срещи между държавни институции, военни ръководители, производители и технологични компании, които участват във формирането на бъдещите направления на отбранителната индустрия.

За българските предприятия присъствието на подобна платформа означава възможност да представят своите производствени и инженерни способности пред потенциални партньори, чиито проекти имат международен мащаб.

Отбраната като двигател на нова индустриална политика

Посланието на Александър Пулев от Вашингтон очертава възможност за по-тясно свързване на отбранителната модернизация с икономическото развитие на България.

При подобен подход инвестициите в сигурността не се разглеждат единствено като разход за придобиване на техника, а и като възможност за изграждане на предприятия, развитие на технологии, подготовка на специалисти и разширяване на износа.

Това има особено значение за държава като България, която разполага с традиции в отбранителното производство и инженерни кадри, но се стреми да увеличи участието си във високотехнологичните сегменти на международната индустрия.

Предложението за съвместни предприятия с американски партньори е стъпка именно в тази посока. Реализацията му обаче ще зависи от конкретните инвестиционни решения, условията за технологичен трансфер и възможностите на българските производители да отговорят на изискванията на големите международни компании.