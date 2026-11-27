Парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над български фенове на "Левски" в Марсилия.

Ето и текста на декларацията, прочетен от Иван Ангелов от "Прогресивна България":

„Декларация относно проявите на насилие срещу български граждани в Марсилия във връзка с футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и Професионален футболен клуб „Левски“.

Народното събрание на Република България, като изразява своята пълна солидарност с пострадалите български граждани и техните семейства;

водено от убеждението, че защитата на живота, здравето, сигурността и достойнството на българските граждани е основен ангажимент на българската държава;

като отчита, че спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия;

като изразява дълбока загриженост от проявите на насилие срещу български граждани във връзка с футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и Професионален футболен клуб „Левски“ на 26 ноември 2026 г.;

като припомня задълженията, произтичащи от Конвенцията на Съвета на Европа от Сент-Дени за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни мероприятия, както и приложимите правила на УЕФА,

декларира:

Категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена Обединена Европа – зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин.

Особено обезпокоително е обстоятелството, че въпреки предварително идентифицираните рискове, предприетите организационни мерки и наложените ограничения, безопасността на българските привърженици не е била гарантирана в достатъчна степен. Това поставя сериозни въпроси относно ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на установените от УЕФА и ФИФА стандарти за провеждане на международни футболни срещи.

Призовава компетентните органи на Френската република да проведат своевременно пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост.

Настоява за цялостна проверка

на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Настоява отговорните компетентни органи на УЕФА да проведат независимо и задълбочено разследване на фактическите обстоятелства около инцидента и да наложат най-строги санкции.

Призовава компетентните органи на Съвета на Европа, включително Комитета „Сент-Дени“, да разгледат случая в контекста на изпълнението на международните стандарти и задълженията за гарантиране на безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

Призовава Министерския съвет на Република България да използва всички институционални, в това число дипломатически, механизми за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани.

Министерският съвет следва да информира своевременно Народното събрание за развитието и резултатите по случая.

В духа на традиционно добрите отношения между България и Франция очакваме пълно съдействие от страна на френските институции и гаранции, че няма да се допускат подобни инциденти, противоречащи на общоприетите европейски добри практики при провеждането на спортни състезания.

Настоява компетентните френски институции, ръководните и дисциплинарните органи на УЕФА и ФИФА, Европейският парламент, Европейската комисия, Съветът на Европа и Френската футболна федерация да бъдат запознати с настоящата декларация.“