До 40% от автобусния транспорт в София да бъде поет от частен превозвач, избран чрез открита обществена поръчка, а останалите 60% да бъдат запазени от общинското дружество "Столичен автотранспорт", което да премине през оздравителен план.

Това предложиха днес общински съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" и "Синя София".

Според експерти обаче градският транспорт е елемент на националната сигурност и той не бива да минава в частни ръце, а трябва да се контролира изцяло от държавата.

Пловдив е сред големите общини, която показа, че тази практика не работи добре

Пловдивчани от години се оплакват от градския транспорт, който там е частен. Проблеми има и в различни населени места с ученически автобуси, които също са частни.

Вероятно става дума за някаква сделка, предполагат експертите, според които такъв род предложения не се правят случайно.

Авторите на идеята в София обаче твърдят, че чрез отдаване на част от транспорта на частник, ще се оздрави столичният автотранспорт без да вдигаме цената на билетите и без да даваме стотици милиони за нови автобуси.

Според общинския съветник от "Синя София" Ивайло Йонков от години "Столичен автотранспорт" е на ръба на колапса и не стигат близо 300 шофьори, заради което настоящите полагат до 360 часа извънреден труд годишно, което дори е опасно.

Същевременно около 150 автобуса дневно остават в гаражите заради повреди, а всеки четвърти автобус е на възраст над 12 години.

"Разделяме болната от здравата част"

"Разделяме автобусната мрежа на здрава и болна част. Оставяме и запазваме здравата част на "Столичен автотранспорт" – това са около 60% от всички автобусни линии. Така за тях ще имаме достатъчно шофьори, на които връщаме нормалното работно време без опасния извънреден труд, и там оставяме изправните и по-нови автобуси", допълни Йонков.

Останалата част ще бъде дадена на частен превозвач след "открит и честен конкурс. Той ще бъде обявен в бюлетина на Европейския съюз, за да може да участват както български, така и чуждестранни превозвачи.