Магелона Чукулеску: Финансите са много повече от цифри, а лидерството започва с доверие

В света на големия бизнес успехът не се измерва единствено с финансовите резултати, а и със способността да предвиждаш промените, да печелиш доверие и да развиваш хората около себе си. В това е убедена Магелона Чукулеску, директор „Финанси“ в БАТ България, която има над 17 години професионален опит в компанията. В интервю тя разказва как примерът на нейния дядо я е насочил към финансите и защо днес тази професия изисква много повече от отлично познаване на числата. Чукулеску говори открито за предизвикателствата пред бизнеса в условията на геополитическа несигурност, навлизането на изкуствения интелект и трансформацията на тютюневата индустрия. А най-силното й послание към жените, които се стремят към лидерски позиции, е да останат автентични, да не се страхуват от новите предизвикателства и да помнят, че истинската стойност на една кариера е в приноса, който оставят след себе си.

Защо избрахте кариера във финансите и кои са най-ценните, научени с времето?

В по-ранните ми години не мечтаех за финансови титли или ръководни позиции, но това, към което се стремях, беше да да оставя смислена следа и да допринасям по начин, който има значение,независимо от професията, която избера.

Финансите станаха част от моя професионален път благодарение на моя дядо, който беше финансист и беше моето вдъхновение. Освен това, винаги съм имала интерес към математиката и решаването на проблеми, и вярвах, че тези качества ще ми осигурят стабилна основа за кариера във финансите.

През последните 17 години научих, че финансите са много повече от цифри, финансови отчети или счетоводни стандарти. Макар техническата експертиза да остава фундаментална, истинската стойност на финансите е в разбирането на по-широкия контекст, в който функционира бизнесът. Това включва проследяване на макроикономически тенденции, разбиране на динамиката на индустрията, предвиждане на пазарното развитие и превръщане на тези знания в информирани бизнес решения.

Финансите не могат да съществуват изолирани - устойчивият растеж на бизнеса се постига чрез тясно сътрудничество между всички функции, като финансите не само управляват представянето на компанията, но и действат като стратегически партньор, който помага за балансиране на възможностите за растеж, рисковете и създаването на стойност. Ролята на финансите е да подпомагат вземането на по-добри решения, да насърчават отговорността и да допринасят за успеха на организацията.

Бизнес средата е динамична, особено във вашата индустрия. Кои според Вас са най-големите предизвикателства и възможности пред бизнеса днес?

Последните няколко години бяха изключително предизвикателни. Глобалната пандемия, войната в Украйна и продължаващата геополитическа нестабилност в Близкия изток създадоха значителен икономически натиск в цяла Европа, увеличавайки нестабилността и несигурността както за бизнеса, така и за потребителите. В същото време бързото развитие на технологиите, особено в сферата на дигитализацията и изкуствения интелект, създаде както огромни възможности, но и породи важни въпроси за по-широкото им въздействие върху индустриите, екипите и обществото.

Едно от най-големите предизвикателства е способността да се управлява несигурността, като същевременно се поддържаме устойчив растеж и конкурентоспособност. От друга страна, периодите на сериозни промени често създават възможности за организациите, които могат бързо да се адаптират, да възприемат нови начини на работа и да използват технологиите за повишаване на ефективността и създаване на стойност.

Успешното използване на тези възможности изисква организационна гъвкавост, по-бързо вземане на решения и даване на повече правомощия на екипите, за да реагират ефективно на променящите се пазарни условия. Тези, които насърчават адаптивността, отговорността, любознателността и стремежа към непрекъснато развитие, са по-добре подготвени да се справят с промяната и да засилят своите конкурентни позиции.

Същевременно, тютюневата индустрия, която е сред най-стриктно регулираните сектори, преминава през съществена трансформация, движена от променящите се нужди на пълнолетните потребители, технологичния напредък и развитието на регулаторната среда. Амбицията на БАТ да изгради “Свят без дим” е в основата на този процес, подкрепена от растящо портфолио от научно обосновани бездимни алтернативи с потенциал да намалят вредата* и предназначени за онези пълнолетни потребители, които иначе биха продължили да пушат.

Всичко това изисква комбинация от адаптивност, научни иновации и задълбочено разбиране на нуждите на пълнолетните потребители. С развитието на индустрията организациите, които възприемат новите технологии, инвестират в разработването на нови продукти и поставят пълнолетният потребител в центъра на своите решения, ще бъдат по-добре позиционирани да се справят с промяната и да постигнат устойчив растеж. Важно е и да продължим да отговаряме на очакванията на пълнолетните потребители, които избират традиционните тютюневи изделия, като им предоставяме качеството, надеждността и потребителското преживяване, които ценят. Балансирането на тези приоритети, заедно с открит диалог между индустрията, институциите и професионалната общност относно предвидима и балансирана фискална и регулаторна среда, ще бъдат от съществено значение за продължаващата трансформация и устойчивото развитие на сектора.

Кои лидерски качества според Вас са особено важни за жените, които се стремят към висши ръководни позиции днес?

Окуражена съм от значителния напредъкпо отношение на равнопоставеността между половете спрямо началото на моята професионална кариера. Винаги има възможност за по-нататъшен напредък, но вярвам, че днес успехът в лидерството все повече се определя от компетентността, личните качества и въздействието, а не от пола.

Качествата, които са най-значими не само за жените, но и за лидерите като цяло, са онези, които създават доверие, насърчават сътрудничеството и ни помагат да разгърнем своя потенциал. Способността да изграждаш доверие, да вдъхваш увереност и да създаваш среда, в която хората се чувстват ценени и виждат, че разчиташ на тях, е все по-важна в днешната сложна и динамична бизнес среда.

Урокът, който продължавам да уча, е, че доверието е двустранен процес. Докато лидерите естествено се стремят да спечелят доверието на своите екипи, аз осъзнах и колко е важно те самите да се доверяват на другите. Да дадеш възможност на екипите да поемат отговорност, да делегираш и да оставиш пространство за развитие изисква доверие, което невинаги идва естествено, но за мен е ключово за изграждането на силни и устойчиви екипи.

Автентичността е друго важно лидерско качество. Лидерите, които остават верни на своите ценности, комуникират открито и действат почтено, по-лесно изграждат смислени взаимоотношения и вдъхновяват хората около себе си. Наред с това любознателността, адаптивността и готовността да се оспорват утвърдени модели на мислене, помагат на лидерите да се справят с несигурността и да откриват нови възможности.

Няма универсална формула за ефективно лидерство. Различните ситуации, екипи и личности изискват различни подходи. Ако има една обща характеристика на лидерите с траен принос, то тя е искрената инвестиция в хората, насърчаването на различните гледни точки и създаването на среда, в която доверието, сътрудничеството и новите идеи процъфтяват. Гордея се, че в БАТ всички тези ценности са силно застъпени и активно насърчавани.

Какви са амбициите на компанията по отношение на бездимните продукти?

Нашата амбиция е да допринесем за визията на БАТ за изграждане на “Свят без дим” чрез разширяване на портфолиото от научно обосновани бездимни алтернативи и предоставяне на пълнолетните потребители на по-широк избор, който отговаря на техните променящи се нужди и начин на живот. Радваме се, че БАТ България е неразделна част от този процес чрез своя екип и мултикатегорийно продуктово портфолио.

Например, категорията на никотиновите паучове е важна част от това развитие. Тя показва как научните иновации, познаването на пълнолетните потребители и разработването на нови продукти могат да се съчетаят, за да предложат адекватни алтернативи за онези, които иначе биха продължили да пушат.

Но също така, има пълнолетни потребители, които продължават да избират традиционни тютюневи изделия. Поради това, ключова част от нашия подход е да продължим да предлагаме висококачествени, надеждни марки и потребителско преживяване, които пълнолетните потребители очакват от нас, като същевременно развиваме бизнеса отговорно и устойчиво и по отношение на новите категории продукти.

Трябва да се намери правилният баланс между тези различни измерения. С развитието на потребителските нужди , инвестициите в науката, разработването на нови продукти и задълбоченото разбиране на очакванията, ще останат водещи. Нашата цел е да подкрепим продължаващата трансформация на нашия бизнес, като успоредно с това отговаряме на изискванията на пълнолетните потребители и осигуряваме устойчив растеж за бизнеса.

На глобално ниво целите на БАТ са ясни: до 2030 г. компанията да достигне 50 милиона пълнолетни потребители на своите бездимни продукти и до 2035 г. 50% от общите приходи да се генерират от иновативните категории продукти. Това, което виждаме днес, е, че уверено вървим напред и постепенно се приближаваме към постигането на тези цели.

Ако има едно послание, което бихте искали всяка жена в БАТ, стремяща се към лидерска роля, да чуе, какво би било то?

Да остане автентична и да не се стреми да се вписва в предварително зададен модел за лидерство. За мен фокусът трябва да бъде върху развитието на собствените способности, поддържането на любознателност, непрекъснатото развитие и изграждането на смислени взаимоотношения, основани на доверие и взаимно уважение.

От моя опит, най-големият растеж често идва, когато излезем извън зоната си на комфорт, приемем предизвикателства, за които първоначално не сме сигурни, че сме готови, и използваме колективната сила на нашите екипи.

Най-важното е да се концентрирате върху въздействието, което искате да създадете, а не върху титлата, към която се стремите. Позициите могат да се променят, но приносът, който оставяте в живота на хората, в екипите си и в бизнеса, е това, което в крайна сметка определя вашето наследство.

*Въз основа на съвкупността от наличните научни доказателства и данни, и при условие на пълно преминаване от употребата на цигари към алтернативни продукти. Тези продукти не са безрискови и предизвикват зависимост.