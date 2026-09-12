Новата власт получава силен старт и връща надеждите на страната
Оптимистите за бъдещето на България вече са 52%, а кабинетът започва мандата си с 45% положителна оценка
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Оптимистите за бъдещето на България вече са 52%, а кабинетът започва мандата си с 45% положителна оценка
Проучване на "Маркет ЛИНКС" отчита 50% доверие в правителството и ясно откроява премиера като основен двигател на подкрепата
Преетикирането подкопава доверието на потребителите
Те помагат да се възстанови вярата в човечеството
Ефектът “аз знам най-добре”
Ето какво очаква и представителите на другите зодиакални знаци
90% смятат, че услугите са на европейско ниво, а младите определят сектора като най-надеждния в страната
Скоро консервативният кабинет ще навърши 100 дни на поста
Право на отговор на публикацията в standartnews.com от 22.07.2025 г., озаглавена „Скандалът около „Доверие“ трещи: Нови подробности“ Екипът на Ме...
Д-р Георги Станулов бе уличен от майки в интернет форуми и фейсбук в серия неетични практики
Към парламента има известно повишаване на доверието
Доверието в парламента е намаляло в 36 демокрации, сред които Аржентина, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Южна Корея, Австралия и Съединените щати,...
Над 35% от българските граждани подкрепят касирането изцяло на изборите от 27 октомври
Структурата на ДПС в Пловдив-област свали доверието си от Рамадан Аталай
Изследване на „Галъп интернешънъл“ разобличи „Алфа рисърч“ – ПП-ДБ падат, а ДПС качват
Това сочи ново изследване на „Алфа Рисърч“, проведено в периода 27 февруари–3 март 2024 г.
Решението е било взето на извънредно заседание на ръководството
Доверието на хората се печели, като работиш за тях, което ДПС и аз правим всеки ден
Данни за нагласите на хората
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