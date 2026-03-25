Ядем ли боклуци с нов етикет?

Потребителите в България изглеждат все по-уязвими на фона на растящите цени и зачестяващите съмнения за нелоялни търговски практики.

Според бившия председател на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев, основната причина за това е неефективното функциониране на контролните органи през последната година и половина. Темата придоби още по-голяма острота след разкрития за складирани тонове храни с изтекъл срок на годност в Южна България.

"При положение, че влизате в голям магазин, всеки потребител влиза с доверието и убеждението, че ще купи храна с валиден срок на годност. И тук вече е изцяло в компетенцията на този контролен орган да преустанови нарушението с цялата сила на закона, която му е дадена. Защото това при всички положения представлява подвеждане на потребителя, даване на невярна информация, поднасяне на информация по неправилен начин", каза Алипиев пред "Денят ON AIR".

Заблуждаващи практики и преетикетиране

По думите му наличието на стоки с изтекъл срок в търговската мрежа представлява форма на заблуждаваща практика, която следва да бъде строго санкционирана.

Той обръща внимание и на възможни случаи на преетикетиране - практика, която допълнително подкопава доверието на потребителите.

Според експерта проблемът не се крие толкова в размера на санкциите, колкото в тяхното прилагане.

"Санкциите, дори да се увеличат, ако не се прилагат правилно, няма да дадат ефект върху пазара. Всяка една контролна дейност има основна цел да окаже положителен ефект за потребителя на пазара", посочи Алипиев.

Институционална слабост и енергийни сметки

Като пример за институционална слабост Алипиев посочва и казуса с високите сметки за електроенергия.

Въпреки хилядите жалби от граждани, според него не е даден ясен и удовлетворителен отговор за причините за рязкото поскъпване.

Той смята, че в действащите договори липсват реални механизми, чрез които потребителите да упражнят правото си на рекламация, тъй като измерването на потреблението е изцяло в ръцете на доставчиците.

Спекула и капацитет на контролните органи

По отношение на спекулата, Алипиев обяснява, че макар да няма официална дефиниция, тя на практика се изразява в стремеж на търговците да реализират нерегламентирани печалби чрез нарушения.

Именно нелоялните търговски практики според него са в основата на изкуственото завишаване на цените.

Допълнителен проблем се оказва и капацитетът на контролните органи. По думите му Комисията за защита на потребителите в момента разполага със значително по-малко служители в сравнение с предходни години, което сериозно ограничава възможностите ѝ да изпълнява функциите си ефективно.

