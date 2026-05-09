Война. Тръгна битка за милионите на Ивайло Калушев

Наследството на самозвания будистки гуру Ивайло Калушев предизвика остро напрежение между неговата майка Стелияна Майсторова и родителите на убитите Николай Златков и Александър Макулев.

Разследващите официално потвърдиха, че Калушев е застрелял двамата младежи в луксозен кемпер под връх Околчица, след което се е самоубил. Проверките установиха, че липсва нотариално завещание, а сейфът на лидера на организацията в хижа „Петрохан“ е открит празен и отключен още в началото на февруари.

Липсата на писмена воля превръща 79-годишната пианистка Стелияна Майсторова в единствен наследник на имоти за милиони евро. Богатството включва хижа „Петрохан“, къща в село Българи, апартаменти в София, имоти в Мексико и скъпи превозни средства.

Майсторова категорично отказва да подкрепи твърденията на Ралица Асенова, че синът ѝ е планирал да остави имуществото си на своите ученици. Въпреки претенциите на почернените семейства, законът оставя всичко в ръцете на професорката от Музикалната академия.

В момента наследницата е оценила хижа „Петрохан“ на 1 милион евро, а имота в село Българи на 250 000 евро. Българският туристически съюз настоява да си върне контрола върху хижата, за да функционира тя отново като обект за планинари по маршрута „Ком – Емине“. Докато текат преговори за продажба, бащата на убития Сашко, Яни Макулев, остава без претендираната къща в Странджа.

Скандалът се разраства и заради съмнително ниската цена, на която навремето Ивайло Калушев е закупил държавните имоти от Фидос Искренов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com