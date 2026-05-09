Ето кой наследи купища имоти на Ружа Игнатова

Дъщерите на известния финансист Емил Хърсев наследиха имотите на Ружа Игнатова в България за над 20 милиона. Преди да изчезне, криптокралицата продаде трите си топ сгради в центъра на София на Хърсев.

Финансистът почина през ноември миналата година само на 64 години. След смъртта му бизнеса наследяват двете му дъщери Адриана и Теодора, които са вписани в партидите на дружествата му през януари тази година.

Днес Ружа Игнатова още се издирва по цял свят с червен бюлетин, както и от ФБР като един от 10-те най-опасни престъпници в света.

Схемата на дамата от Плевен ощети с над 4 милиарда долара инвеститори от цял свят, които искаха да печелят от криптовалутата й.

В България Ружа Игнатова нашумя през 2015 година като бизнес дама. Изчезна безследно през 2017 година. У нас тя беше купила луксозна вила на морето и три исторически сгради в идеалния център на София. За всяка от тях Игнатова ползва фирми, в капитала на които са апортирани, пише „Филтър“. Това са „Антик Пропърти“, „Елмаз Пропърти“ и „Уан Пропърти“. Собственик на капитала на тези дружества с имотите са две фирми, регистрирани в Обединените арабски емирства – „РавенР Лимитед“ и „РИСГ Лимдитед“. В регистрите там като краен собственик е посочена Ружа Игнатова.

Освен вилата в Созопол тя си купи бившия ресторант „Крим“ на ул. „Славянска“, къщата на бившия кмет на София Димитър Моллов срещу парламента и офиса на пирамидата „Уанкойн“ на площад „Славейков“.

Точно 8 месеца преди да избяга, Ружа Игнатова е предупредена, че срещу нея и другите мозъци на криптопирамидата има разследване в Германия, САЩ и други държави. Според източници на „Филтър“ тогава бизнес дамата започва да планира бягство, като с това не са били запознати дори най-близките й, включително брат й Константин.

