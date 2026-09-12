Деси Стоянова избяга на уникално място
ившата водеща на "Преди обед" е неразделна с колежки от екрана
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ившата водеща на "Преди обед" е неразделна с колежки от екрана
Актьорът се готви да снима първите си сцени за „Няма време да умра“ в Италия
Черно-белите пейзажи от каменния град са подредени в Балабановата къща
Валя Балканска покори скалния град
Градът става сензация след премиерата на „Евангелието по Матея“ на Пазолини през 1964-а
Италианският пещерен град е партньорът на Пловдив за Европейска столица на културата
Италианският град Матера, намиращ се в южната провинция Базиликата, бе провъзгласен за Европейска столица на културата за 2019 година заедно с българс...