Световната банка алармира: Храните поскъпват през 2027 г.

Цените на хранителните продукти ще продължат да се повишават и през следващата година заради нарушенията в доставките на зърно, рисковете за реколтите и поскъпването на горивата и торовете. Това предупреждава Световната банка, цитирана от ДПА.

Институцията прогнозира, че храните ще поскъпнат с около 10% през тази година спрямо 2025 г., а през 2027 г. се очаква ново увеличение от 7%.

Още по-сериозен скок се очертава при енергоносителите. Световната банка очаква цените на енергията да нараснат с близо една трета през тази година, преди да поемат надолу през 2027 г.

Основен фактор за поскъпването е войната на САЩ срещу Иран, която доведе до почти пълно прекъсване на доставките на суровини през стратегическия Ормузки проток. Дори месеци след началото на конфликта трафикът на товари през ключовия морски маршрут остава под нивата отпреди войната.

Като цяло прогнозата на Световната банка е за увеличение на цените на суровините с 23% през тази година, последвано от спад през 2027 г. Средната цена на петрола се очаква да достигне 91 долара за барел.

Нови рискове за световните доставки

В прогнозата си институцията не предвижда значително задълбочаване на конфликтите, които нарушават глобалните доставки на суровини. Съществуват обаче рискове от ново поскъпване на енергията, ако напрежението в Близкия изток ескалира или продължат да бъдат нанасяни щети по руската петролна инфраструктура.

Допълнителен удар върху цените може да нанесат и неблагоприятните климатични условия. Световната банка предупреждава, че по-скъпата енергия и по-тежките последици от климатичното явление „Ел Ниньо“ могат да предизвикат продоволствена криза.

Подобно развитие би увеличило броя на хората, изпаднали в крайна бедност. Рискът напомня за последиците от кризите в първите години след 2010 г., когато милиони хора бяха изправени пред сериозни затруднения с достъпа до храна.