Гейтс смени тона за изкуствения интелект. Рисковете вече са огромни

Нито едно правителство в света не е истински подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото. Това предупреди Бил Гейтс в интервю за Ройтерс, като призна, че през последните години собствената му позиция към технологията е станала значително по-предпазлива.

Съоснователят на „Майкрософт“ продължава да вижда огромен потенциал в ИИ, особено в здравеопазването и борбата с бедността, но вече говори открито и за заплахите - загуба на работни места, кибератаки и опасност хората да станат прекалено зависими от своите дигитални помощници.

Правителствата не са навлезли достатъчно дълбоко

„Не мисля, че което и да е правителство е навлязло в темата толкова дълбоко, колкото е необходимо“, заяви Гейтс.

По думите му технологията се развива толкова бързо, че политиците и институциите изостават от промените, които тя вече започва да предизвиква.

Гейтс обсъжда притесненията си със световни лидери, включително с президента Доналд Тръмп и неговия екип. По-късно тази година той планира среща и с китайския президент Си Цзинпин.

Милиардерът направи любопитно сравнение с холивудските филми за бедствия. „Има всякакви филми, в които пристигат извънземни и по чудо САЩ, Китай и всички останали се обединяват, за да решат проблема. ИИ е нещо като този извънземен интелект. Той вече е тук и е добре да постъпим така, както се показва в тези филми“, каза Гейтс.

Огромен шанс за медицината

Предупрежденията му не означават отказ от технологията. Напротив - фондацията на Гейтс планира да вложи поне 1 млрд. долара през следващите две години за разширяване на достъпа до изкуствен интелект.

Особено големи са надеждите му за здравеопазването. „Що се отнася до здравеопазването, потенциалът е огромен - трудно е дори да се оцени мащабът му“, заяви той.

Според Гейтс ИИ може да помага на медицински специалисти, да ускорява откриването на лекарства и ваксини и да даде на по-бедните страни достъп до услуги, които сега са концентрирани предимно в богатия свят.

Големият въпрос според него е дали технологията ще намали пропастта между богатите и бедните или ще я направи още по-дълбока.

Във Вашингтон спорът вече е политически

Коментарите на Гейтс идват в момент, когато дебатът за опасностите от ИИ се изостря и в американската политика.

Президентът Доналд Тръмп отхвърля апокалиптичните сценарии, че изкуственият интелект ще „завладее света“ или ще унищожи човечеството. Според него подобни прогнози са „измислица“, а силното политическо ръководство е достатъчно, за да бъдат държани рисковете под контрол.

От Демократическата партия обаче настояват за далеч по-сериозни ограничения. Барак Обама призова САЩ да поведе създаването на международни стандарти за безопасност, като предупреди, че технологията вече не може просто да бъде „върната обратно в кутията“.