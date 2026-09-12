Vivacom започна предварителните поръчки за най-новата серия iPhone 18 и AirPods 5 

Vivacom започна предварителни поръчки за новата серия смартфони на Apple – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и слушалките AirPods 5 от днес, 12 септември. Дългоочакваните модели се предлагат на vivacom.bg от 15:00 часа на 12 септември (днес) до 17 септември 2026 г., a доставките за първите поръчали ще стартират от 18 септември.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Новите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max предлагат най-усъвършенстваната Pro система от камери в iPhone досега, както и съществено подобрена автономност и по-висока производителност. Моделите се предлагат в четири елегантни цвята – черен, сребрист, ледников и изцяло новия цвят бордо.

AirPods 5

AirPods 5 предлагат водещо в класа активно шумопотискане в отворен дизайн, още по-високо качество на звука и изключително съотношение между цена и качество.

Повече информация вижте на vivacom.bg