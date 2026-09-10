Yettel предлага детския таблет HONOR Pad X8a Kids

При покупка с тарифен план клиентите получават и джобен рутер ZTE 4G MiFi

Yettel започва продажбите на HONOR Pad X8a Kids Wi-Fi 128GB в специален комплект с детски слушалки Philips TAK2000 в син или розов цвят. При покупка на таблета с тарифен план клиентите получават в комплект и джобен рутер ZTE U20 CAT6 4G MiFi, който осигурява възможност устройството да използва мобилен интернет и извън обхвата на Wi-Fi мрежи. Комплектът от таблет и слушалки се предлага на цена от 49,99 евро в брой, както и на лизинг с месечна вноска от 2.26 евро при двугодишен план Mobile Internet 20.

Новото предложение е насочено към семействата, които търсят устройство за учене, рисуване и забавление, създадено специално с мисъл за безопасността на децата и с разширени възможности за родителски контрол. HONOR Pad X8a Kids идва със защитен калъф, писалка за рисуване и предварително инсталирани Google Kids Space и Family Link.

Таблетът е разработен специално за по-малките потребители и е подготвен за интензивното детско ежедневие. Специалният защитен силиконов калъф е тестван за устойчивост при удари и изпускане и може да се използва и като дръжка или стойка при гледане на видео и рисуване. Включената писалка и приложението HONOR Notes превръщат устройството в дигитален скицник за рисунки, бележки и учебни задачи.

За родителски контрол са предварително инсталирани Google Kids Space и Family Link. Чрез тях могат да се определят достъпните приложения и съдържание и да се управлява времето пред екрана според възрастта на детето и правилата в семейството.

HONOR Pad X8a Kids разполага с 11-инчов IPS дисплей с резолюция 1920 x 1200 пиксела, честота на опресняване до 90 Hz, яркост до 400 нита и 16,7 милиона цвята. За по-комфортно използване при по-продължително време пред екрана дисплеят предлага сертифицирана от TÜV Rheinland защита срещу синя светлина и трептене.

За бързата работа на таблета се грижи осемядреният процесор Qualcomm Snapdragon 680, комбиниран с 4 GB RAM и 128 GB вградена памет. Устройството работи с MagicOS 8.0, базирана на Android 14, и предлага достатъчно пространство за приложения, учебно съдържание, снимки и видео.

Батерията с капацитет 8300 mAh осигурява до 14 часа непрекъснато възпроизвеждане на анимации, а четирите стерео високоговорителя с HONOR Histen допълват изживяването при видеоуроци, филми и друго съдържание. Таблетът поддържа двулентов Wi-Fi на 2,4 и 5 GHz, Bluetooth 5.1 и разполага с 5 MP предна и 5 MP задна камера.

Yettel допълва комплекта с жичните слушалки Philips TAK2000, създадени специално за деца. Максималната сила на звука при тях е ограничена до 85 dB, а конструкцията е лека, здрава и сгъваема. Слушалките могат да бъдат персонализирани с детски рисунки, а функцията за споделяне на аудио позволява към едно устройство да бъдат свързани два чифта. С 32-милиметрови говорители и вграден микрофон с потискане на шума те са подходящи както за музика и видео, така и за онлайн разговори и учебни занимания.

При покупка с тарифен план клиентите получават в комплект към него джобен рутер ZTE U20 CAT6 4G MiFi, който осигурява мобилна връзка в движение и позволява таблетът да се използва онлайн и извън обхвата на домашна или друга Wi-Fi мрежа. Така предложението на Yettel събира на едно място основните устройства и аксесоари за учене и забавление у дома и на път.