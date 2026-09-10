Роботи протестират по улиците на Варшава

Около 30 робота преминаха по улиците на Варшава в понеделник, размахвайки знамена и „скандирайки“ лозунги в необичайна демонстрация пред полското Министерство на цифровите въпроси. Протестът беше организиран от инициативата „Демократизъм“ (Democratism), която според информация на собствения ѝ уебсайт има за цел да насърчи обществения дебат за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията върху пазара на труда.

Сцената на моменти размиваше границата между протест и демонстрация на технологични възможности. Един от хуманоидните роботи, моделът Agibot A3, дори отговаряше директно на въпроси на журналисти.

„Роботите, които присъстват тук, имат за цел да покажат, че тази технология вече е реалност“, заяви Agibot A3. Самото изказване по своеобразен начин потвърди именно посланието на демонстрацията.

От високоговорители звучаха лозунги като „Защитете работните места“, „Време е за правила“ и „Не чакайте, регулирайте“. Сред демонстрантите имаше както двукраки хуманоидни роботи, така и четириноги машини, наподобяващи кучета.

Организаторът Гжегож Кулиш заяви, че основната цел е да бъде поставен въпросът за потенциалното заместване на хора както от хуманоидни роботи, така и от изкуствен интелект при извършването на когнитивен труд.

„Ако не реагираме сега, скоро може да имаме проблем“, предупреди той, като подчерта необходимостта от правила и регулации, които да служат като „щит за защита на работниците“.

По думите на Кулиш самото използване на роботите в протеста е имало за цел да покаже, че те вече разполагат с реални способности. „Тези роботи вече могат да се движат свободно, те вече „протестират“, каза той.

Необичайната демонстрация привлече вниманието и на полския министър на цифровите въпроси Кжищоф Гавковски, който лично се срещна с организатора на място.

Кулиш в момента е главен информационен директор в компания от робототехническия сектор и изпълнителен директор на агенция за подбор на кадри. Той е бил и два мандата член на Съвета по пазара на труда към полското Министерство на семейството, труда и социалната политика.

„Чувстваме се отговорни да започнем да информираме обществото за бързите и динамични технологични промени, които лично ни плашат“, заяви той.

Кулиш определя инициативата „Демократизъм“ като движение, което според него може да се разрасне и извън пределите на Полша. Целта му не е да се противопоставя на технологичните промени, роботиката или развитието, а да постави обществен дебат за техните последици.

През юли консервативно-националистическият президент на Полша Карол Навроцки подписа закон, предложен от Министерството на цифровите въпроси, с който страната прилага европейския Закон за изкуствения интелект (EU AI Act).

Законът създава национален орган, който може да следи за спазването на вече действащите правила на ЕС в областта на изкуствения интелект.



