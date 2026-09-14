Тръмп каза какво ще прави с изкуствения интелект и всички онемяха

Никой не знае кога Тръмп се шегува и кога казва жестоката истина. Неговата непредсказуемост държи в шах не само политиците по света, но и милиардерите.

Днес, от голф игрището в Ирландия по време на турнира „Айриш Оупън“, американският президент буквално взриви технологичния свят с позицията си за изкуствения интелект.

Тръмп категорично отхвърли призивите за държавни регулации и спирачки пред технологията, определяйки ги като част от болна конспирация.

В типичния си хиперболичен стил той обяви в социалната мрежа Truth Social, че единственото ограничение, от което ИИ има нужда, е „силен и умен президент с високо IQ“ - качество, което по думите му САЩ в момента притежават в излишък.

Според Тръмп, Вашингтон води пред Китай с около година и всяко забавяне би било пагубно в глобалната надпревара, където „победителят взима всичко“.

Малко след това вицепрезидентът Джей Ди Ванс доразви позицията на Белия дом, като насочи тежка артилерия към Силициевата долина.

Ванс директно нарече „Троянски кон“ внезапните молби на големите технологични компании за държавно регулиране.

Според администрацията на Тръмп, зад маската на загриженост за безопасността всъщност се крие корпоративен капан, а именно опит на гигантите да блокират по-малките си конкуренти чрез сложни закони и доброволно да подарят лидерството на Пекин.

Този безпрецедентен натиск от Вашингтон доведе до шокиращ обрат – заклетите врагове OpenAI и Anthropic внезапно се оказаха в една лодка. Само допреди три дни двете компании водеха ожесточена война и бяха в тежък конфликт заради решаването на „Задачата на хилядолетието“ (уравненията на Навие-Стокс), разменяйки си обвинения в шпионаж и кражба на интелектуална собственост.

Страхът от пълна анархия и непредвидимите ходове на Тръмп обаче бързо ги принудиха да заровят томахавките.

Като последен спасителен ход срещу визията на Белия дом, OpenAI, Anthropic и Google започнаха спешни преговори за създаването на нов, независим индустриален орган за саморегулация (подобен на финансовия сектор FINRA).

Сега технологичните милиардери бързат сами да наложат правила и стандарти за безопасност на модели като Astra GPT-6, преди Тръмп окончателно да е развързал ръцете на технологиите в името на победата над Китай.