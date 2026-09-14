CONNEXUS 2026 събира технологичния свят във Варна през октомври

Черноморският технологичен форум CONNEXUS 2026 отваря врати във Варна на 5 октомври 2026 г. и продължава три дни, под патронажа на президента Илияна Йотова.

Форумът ще събере на едно място предприемачи, технологични компании, инвеститори, учени и представители на публични институции от България, Европа и Черноморския регион. Амбицията надхвърля рамката на поредната технологична конференция - Варна да се утвърди като водещ ИТ и технологичен център в Европа и естествена точка за обмен между европейските и черноморските икономики.

От разговор за технологиите към разговор за бизнеса

Изкуственият интелект отдавна е излязъл извън границите на технологичния сектор - прилага се в производството, земеделието, транспорта, туризма, здравеопазването и публичните услуги. Автоматизацията се превръща в отговор на растящите разходи и недостига на работна ръка, а киберсигурността - в неизменна част от устойчивостта на всяка организация, работеща с данни и дигитална инфраструктура.

Точно тази логика е в основата на тридневната програма на CONNEXUS. Форумът не разглежда технологиите изолирано, а търси връзката между изкуствен интелект, автоматизация, киберсигурност и дигитална трансформация, от една страна, и инвестициите и индустриалния растеж, от друга. Към тези хоризонтални теми се добавят и секторни приложения - морски технологии, умни градове, туризъм, биотехнологии и умно земеделие.

Ден първи: стратегическата рамка

Първият ден на форума поставя фокус върху новите възможности за растеж и ефективност чрез технологии и изкуствен интелект. Официалното откриване включва Емил Цанков, председател на Управителния съвет на ИКТ Клъстер Варна, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, а речта на президента Илияна Йотова поставя технологичния суверенитет и индустриалното развитие на региона в по-широк икономически контекст.

Темата продължава с дискусия за иновационния капацитет на Европа и партньорствата ѝ с водещите световни технологични екосистеми, представена от Lars Frølund от MIT.

Сред другите акценти са индустриалната трансформация за сигурни европейски вериги на доставки, с участието на заместник-посланика на Нидерландия Robin Peeters, и темата за технологичния трансфер и мащабирането на черноморската иновационна екосистема, с участието на Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на European Innovation Council Fund, и видеообръщение на европейския комисар Екатерина Захариева.

Отделен панел ще свърже науката, медицината и бизнеса около биотехнологиите, с участието на Кристина Ескенази (модератор), Трифон Цеков, Димитър Карловски, проф. Елица Енчева, проф. Антон Тончев, проф. Кристина Близнакова, проф. Кръстена Николова и доц. Оскан Тасинов.

Gilad Barash от Matrix IFS ще представи как компаниите преминават от осъзнаването на потенциала на изкуствения интелект към измерими бизнес резултати.

Денят завършва с два двустранни бизнес формата - българо-белгийски с посланика на Белгия Paul Lambert, и българо-френски с представителя на Франция Michael Roux и Stefan Muntoiu от Jan De Nul.

Ден втори: технологиите в действие

Ако първият ден поставя стратегическите въпроси, вторият е насочен към внедряването. Д-р Arthur Kordon от Kordon Consulting ще разгледа прехода от ранните етапи на използване на AI към агентни системи и новия модел на работа между хора и изкуствен интелект. Програмата включва и практически казус от украинската компания Strateg (Одеса), която използва изкуствен интелект за разработване и усъвършенстване на рецептури за материали.

Паралелно Мартин Куванджиев ще разгледа пресечната точка между блокчейн, финтех и изкуствен интелект.

Темата за киберсигурността събира Драгомир Вътков от QIAGEN (модератор), Християн Даскалов, Ясен Танев, Александър Минчев от Abilix Soft, Paul Lambert и Йоана Колева - с фокус върху защитата на данни, дигитални идентичности и вериги на доставки.

Блокът за автоматизация показва как роботиката, цифровите близнаци и свързаните системи могат да подобрят градските услуги, земеделието и мобилността - с участието на проф. Teade Punter, Калин Костадинов от GATE, проф. Кисимов от УНСС, Илия Йорданов от ONDO и Христо Христов от TopMobility.

Морските технологии - естествена тема за Варна и Черноморския регион - ще бъдат разгледани от Светлин Стоянов от MTG Dolphin, Cemile Koseler Usta от Истанбулската индустриална камара и Григор Кънчев от Unity Ship Management.

Туризмът също влиза в технологичния разговор чрез Андрей Лилов от URBO Studio, Елица Стоилова от UMNI.bg и Антон Михалев от Eurodesign Systems, които ще представят различни гледни точки към интелигентния туризъм и концепцията за интелигентна хотелска стая.

Денят включва и панел за финансиране, износ и рискови фондове с участието на представители на Национален иновационен фонд, Агенция по заетостта, Фонд на фондовете и Българска агенция за експортно застраховане, модериран от д-р Бойко Таков.

Специално място заема българо-турският бизнес обмен, с участието на Kerem Ozbek (модератор), проф. д-р Rengin от Университет Къркларели и Miray Şanlı от Technopark İzmir, насочен към технологичен трансфер и достъп до нови пазари.

Ден трети: бизнесът след изкуствения интелект

Последният ден на форума прави крачка отвъд внедряването на технологии - към изграждането на бизнеса на утрешния ден. Фокусът е върху оптимизацията на бизнес процесите чрез AI агенти, автоматизация и геймификация, с участието на представители на Imperia Online (Цветан Русимов), CreaTech (Геновева Христова), Loquiz (Eric Hints) и ProCom (Dominik Petek).

Ще бъде разгледан и въпросът каква технологична инфраструктура е нужна на бизнеса - персонална, локална, хибридна или облачна - като сесията ще предложи практическа рамка за избор според нуждите на компаниите, включително модел за 90-дневни пилотни проекти.

Технологичен обмен с Турция, Нидерландия и Великобритания

CONNEXUS се отличава и с международния си фокус, изразен в специализирани двустранни формати с Турция, Нидерландия и Обединеното кралство, насочени към технологичен обмен, инвестиции и достъп до нови пазари - тема, която за региона често е също толкова важна, колкото капиталът и кадрите.

Какво следва след последния панел

Амбицията на организаторите е резултатът от трите дни да не приключи с последния панел. Като конкретни резултати от форума са предвидени формулиране на препоръки за политики за иновации и изготвяне на пътна карта за дигитална трансформация на бизнеса.

Защо Варна

Варна съчетава развиваща се ИКТ екосистема, университети, морска индустрия и предприемаческа среда със стратегическо положение на Черно море - естествена основа за срещата между технологични компании, наука и международен бизнес. В по-широк план Черноморският регион може да стане по-видима част от европейската технологична карта - не просто географски регион, а пространство за иновации и международно сътрудничество.

Форумът като място за срещи

Хотел „Черно море“ във Варна е домакин на CONNEXUS 2026, който ще протече в два паралелни програмни потока с технологични демонстрации, B2B срещи и нетуъркинг формати. Ще бъде организирана и експо зона с 35 технологични компании, които ще покажат иновативни продукти и демонстрации на живо.

Списъкът с лектори и участници продължава да се допълва.

Организатор

Форумът се организира от ИКТ Клъстер - Варна в партньорство с Община Варна, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund).

ИКТ Клъстер - Варна обединява организации и експерти, работещи за утвърждаването на Варна като естествен технологичен хъб на Черноморския регион.

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