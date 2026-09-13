Експерт обясни защо никога повече няма да си купи безкабелно зарядно

Безжичното зареждане изглежда като една от онези технологии, които веднъж опитани трудно се изоставят - оставяте телефона върху подложката и забравяте за кабелите. Но зад удобството се крият няколко сериозни недостатъка - повече топлина, по-ниска ефективност, по-бавно зареждане и по-висока цена.

Автор на MakeUseOf разказва защо след дългогодишна употреба е решил да се откаже от безжичните зарядни устройства, след като неговият Samsung Galaxy Note 20 Ultra започнал буквално да се разлепва.

Батерията избутала задния капак

Проблемът се появил след няколко месеца редовно безжично зареждане, включително през нощта. Задният стъклен панел на Galaxy Note 20 Ultra започнал да се отделя от корпуса, а причината се оказала подута батерия.

Авторът подозира, че продължителното нагряване при безжичното зареждане може да е допринесло за проблема, макар че само по този случай не може категорично да се докаже причинно-следствена връзка.

Именно топлината е най-голямото му възражение срещу технологията. При индуктивното зареждане електричеството се предава чрез магнитно поле между две намотки, а част от енергията неизбежно се губи и се превръща в топлина. Неприятното е, че източникът на това нагряване се намира непосредствено до батерията.

Кабелът държи батерията значително по-хладна

Разликата се вижда ясно и при тестове на iFixit, цитирани от MakeUseOf. При кабелно зареждане температурата на батерията по време на теста не надхвърлила 29 градуса. При MagSafe и Qi2 тя достигнала около 35 градуса, а в определени ситуации преминала и границата от 40 градуса.

Точно продължителното излагане на висока температура е факторът, който притеснява автора. Литиево-йонните батерии по принцип не обичат топлината, а ежедневното нощно зареждане в продължение на месеци може да означава стотици часове допълнително нагряване.

След като батерията на неговия Note 20 Ultra се подула достатъчно, за да повдигне задния капак, удобството на безжичното зареждане престанало да изглежда толкова привлекателно.

До 104% повече енергия при лошо поставяне

Вторият голям проблем е ефективността. Тестовете на iFixit показват, че дори съвременни решения като MagSafe и Qi2 могат да използват приблизително 36% повече електроенергия от кабелното зареждане.

Причината отново е в начина на прехвърляне на енергията. При кабела електричеството преминава директно към устройството, докато при безжичната система част от него се губи при преобразуването и преноса между намотките.

Ако смартфонът не е поставен точно върху оптималната зона на зарядното, положението става още по-неблагоприятно. При един от тестовете леко изместено устройство консумирало със 104% повече енергия спрямо кабелното зареждане, като едновременно с това времето за пълно зареждане почти се удвоило.

По-скъпо зарядно за по-малка мощност

Безжичните устройства губят сравнението и при цената. Посоченият пример е със зарядните на Samsung. Безжична подложка с мощност 15 W може да струва между 35 и 60 долара, а Wireless Charger Duo за две устройства достига около 90 долара.

За сравнение, стандартен 25-ватов кабелен адаптер на Samsung заедно с USB-C кабел често може да бъде намерен за около 10-25 долара.

Така потребителят на практика плаща повече за технология, която зарежда по-бавно, губи повече енергия и отделя повече топлина.

Удобството остава единственият голям коз

Най-силният аргумент в полза на безжичното зареждане си остава удобството. Няма нужда всеки път да се търси кабел и да се включва конектор - достатъчно е смартфонът да бъде поставен върху подложката.

За автора на MakeUseOf обаче това вече не компенсира недостатъците. Той не отрича, че технологията има ситуации, в които е наистина полезна. В автомобила например безжичното зарядно може да спести плетеница от кабели и да позволи телефонът просто да бъде поставен в стойката.

Безжичното зареждане може да се окаже спасение и ако USB-C портът на смартфона е повреден или износен.

Няма нужда от пълна забрана, но има причина за внимание

Изводът не е, че всеки трябва незабавно да изхвърли безжичното си зарядно. Съвременните смартфони разполагат с механизми за контрол на температурата и зареждането, а много хора използват технологията години наред без проблеми.

Историята обаче показва, че удобството има техническа цена. Повече топлина, повече загубена енергия и по-висока цена на аксесоарите са реални недостатъци, които не съществуват в същата степен при кабелното зареждане.

Авторът е решил да запази безжичното зарядно, което вече притежава, за случаите, когато му е необходимо, но повече не възнамерява да купува ново. За ежедневното зареждане той се връща към най-старото и все още най-ефективно решение - кабела.