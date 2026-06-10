Милиардерът се опитва да се измъкне невредим

Технологичният милиардер и съосновател на „Майкрософт“ Бил Гейтс се изправи на закрито изслушване пред Комисията за надзор и правителствена реформа в Камарата на представителите на САЩ. Пред конгресмените той трябваше да дава обяснения за спорните си връзки с покойния финансист Джефри Епстийн, който бе осъден за тежки сексуални престъпления и трафик на непълнолетни.

Представители на световните агенции, сред които Асошиейтед прес и БТА, проследиха ключовото събитие в Капитолия, което за пореден път насочи общественото внимание към тайните контакти на световния елит.

Тежко признание зад затворени врати

В официално изявление Бил Гейтс призна чистосърдечно, че е извършил огромен личен гаф. „Допуснах сериозна грешка в преценката си. На първо място, въобще не трябваше да се срещам с Епстийн“, отсече милиардерът. Той обаче беше категоричен и дебело подчерта пред разследващите, че по време на контактите им никога не е ставал свидетел на нищо подозрително. Гейтс декларира, че не е имал абсолютно никакви индикации или сигнали, че Епстийн се занимава с чудовищна престъпна дейност зад кулисите.

Председателят на комисията – конгресменът републиканец Джеймс Комър – официално призова Гейтс да даде показания, след като името на филантропа изплува многократно в огромен брой разсекретени документи на Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с разплитането на случая „Епстийн“. Въпреки притеснителните разкрития, Комър побърза да успокои духовете пред репортерите преди самото изслушване, като заяви директно: „Никой не обвинява Бил Гейтс в никакви закононарушения“.

Доброволно в Конгреса в името на жертвите

Бил Гейтс пристигна в сградата на Конгреса без съдебна принуда и побърза да отбележи пред медиите, че се явява пред комисията напълно доброволно с цел да съдейства на американското правосъдие. „Надявам се показанията ми да бъдат полезни за важната работа на комисията, за да се постигне най-после справедливост за жертвите“, коментира той на влизане.

С това си явяване създателят на „Майкрософт“ става поредната изключително влиятелна фигура от бизнеса, науката и политиката, която бива притисната от държавните органи да разкрие истината за контактите си с покойния престъпник. Макар за момента Гейтс да излиза чист от скандала без официални обвинения, разпитът му показва, че американските власти нямат намерение да оставят случая „Епстийн“ затворен, докато не разнищят докрай мрежата от контакти на милиардера педофил.

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