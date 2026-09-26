Ударът на Темида. Ето защо Гърция издирва прокурорския син

Нова информация излезе по случая с прокурорския син Васил Михайлов и проблемите му със закона в Гърция.

Той е разследван за въоръжен грабеж на бизнесмен в Неа Ираклица. Престъплението е извършено през август, докато перничанинът е бил в неизвестност и е бил издирван. От потърпевшия са взети 5500 евро, като е упражнено и насилие спрямо него. От автомобил в района на Кавала е бил отнет и лаптоп.

В четвъртък стана ясно, че южната ни съседка е издала европейска заповед за арест (ЕЗА) за прокурорския син. След залавянето му през май т.г. в столичен квартал от антимафиоти Михайлов е пратен в затворническото общежитие в Самораново да излежава влязла в сила присъда.

Заради местоположението му са сезирани магистратите от Окръжния съд в Кюстендил. Те постановиха задържане под стража за Михайлов, докато се произнесат по същинското производство по екстрадицията.