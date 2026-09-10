Какво се е случило с милото дете? Шокиращ обрат във Варна

33-годишната Александрина Тотева, обвинена за смъртта на едногодишно момченце във Варна, остава за постоянно в ареста. Жената беше доведена в Съдебната палата с белезници, а съдът определи най-тежката мярка за неотклонение.

В началото на заседанието защитата поиска делото да се гледа при закрити врата, но магистратите отхвърлиха искането.

Пред съда Тотева категорично заяви, че не е убила детето. Тя обясни, че момченцето е паднало и изрази съжаление за случилото се.

Обвиняемата отрече и да е получавала пари, за да се грижи за детето. По думите ѝ тя е била близка със семейството и преди е гледала момченцето.

Експертизата: тежка черепно-мозъчна травма

Съдебномедицинската експертиза обаче сочи друга картина. Според заключението причината за смъртта е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания.

От прокуратурата посочиха, че установените травми не могат да бъдат обяснени с еднократно изпускане на детето на пода.

Държавното обвинение съобщи още, че момченцето е било мъртво най-малко два дни, преди да бъде намерено. Което поражда въпроса как е възможно това. Как никой не се е поинтересувал от детето.

Съдът е изяснил още, че преди смъртта си детето е било откарано в болница със счупена ръка, където е установена и бронхопневмония. То обаче е било прибрано вкъщи, вместо да остане за лечение.

Предишна присъда също натежа

В хода на съдебното заседание стана ясно, че Александрина Тотева има и предишна условна присъда – за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.

Това обстоятелство също е било взето предвид от магистратите при решението им да я оставят зад решетките.

Дядото подал сигнала

Случаят стана известен на 30 август, когато дядото на момченцето подал сигнал в полицията. Той открил детето в безпомощно състояние в апартамента, където то живеело с баба си и нейната приятелка – Александрина Тотева, която впоследствие била задържана.

Пред разследващите жената заявила, че неволно е изпуснала детето.

По разкази на съседи двете жени често злоупотребявали с алкохол, а от жилището нерядко се чували шумни скандали и разправии. Разследването по случая продължава.