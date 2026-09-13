Какво се е случило с милото дете? Шокиращ обрат във Варна
33-годишната Александрина Тотева отрече да е убила момченцето и заяви пред съда, че детето е паднало неволно
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33-годишната Александрина Тотева отрече да е убила момченцето и заяви пред съда, че детето е паднало неволно
28-годишният мъж бил подсъдим за три деяния, а сред пострадалите има и непълнолетно момиче
Окръжният съд в Благоевград призна за виновен, но постанови условна присъда за 74-годишния Стойко Янев
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд
Условна присъда получи Асен Тонев за длъжностно престъпление и присвояването на над 243 000 лв, както и за 66 631 лв. неплатени данъци
С една година лишаване от свобода с три години изпитателен срок, без право да заема ръководна длъжност през това време, бе наказан кметът на община Л...
Нигерийски гражданин с инициали Е.У. се размина само с условна присъда за нелегално преминаване на границата от България в Гърция. Той бе наказан от Р...
Окръжен съд Ямбол постанови условна присъда от 8 месеца лишаване от свобода на турския гражданин И.А. Присъдата се дава за предлагане на подкуп в разм...
Граничен полицай получи условна присъда от 3 години затвор с 5 години изпитателен срок за смъртта на двама свои колеги и средната телесна повреда на т...
Районният съд във Видин призна за виновна старши-касиер-счетоводителката на общината в Брегово Боряна Борисова и я осъди на 3 години затвор условно с...
Шофьор се размина със затвора за причинена по непредпазливост смърт на свой спътник. М. А. шофирал лек автомобил на 19 октомври 2014 г. Към 18.20 часа...
2 години условна присъда с 5 години изпитателен срок получи телефонен измамник, след като подписа споразумение с прокуратурата. То бе одобрено от Райо...
Водачка на БМВ 320Д получи условна присъда за причинена по непредпазливост смърт на пътя. Сливенският окръжен съд постанови лишаване от свобода условн...
ВКС постанови 3 години условна присъда за бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Магистратите отмениха ефективната му присъда...
Шест месеца лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок присъди Хасковския районен съд на димитровградчанин бил лекари и санитарка в спе...
Колегите им в Сливен са в шок след условната присъда на шофьора убиец Невинен съм за катастрофата, вещи лица ме топят, кълне се Николай Тодоров Слив...
Съдът го остави 1 г. без шофьорска книжка Братът на футболиста на френския „Монако" Димитър Бербатов – Асен Бербатов, се размина с ефективна присъда...
Варна. Треньор по футбол се призна за виновен по дело за педофилия. Въпреки това той получи условна присъда. Родителите на потърпевшите деца са бесни....
Пловдив. Ловец получи условна присъда от 2 години затвор и 4 години изпитателен срок, след като застреля свой колега. Георги Орманов бе признат за вин...
Бургас. Бургаски кръчмар получи присъда от една година условно, след като е хванат да снима порно с дрогирани ученички. Валентин Донев, по-известен с...