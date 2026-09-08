Арестуваха крупен наш бизнесмен. Трафик на 1,4 тона кокаин

Популярният бургаски бизнесмен Иван Ламбов е арестуван при международна операция заради разследване, свързано с трафик на 1,4 тона кокаин, като се позовава на отлично информиран източник. Ламбов, чиято съпруга Татяна спечели титлата „Мисис Бургас“ през 2023 г., е задържан в дома си на ул. „Митрополит Симеон“ 23 в центъра на Бургас.

Акцията е проведена по линия на международната правна помощ след искане от германските власти. По информация на прокуратурата в Дюселдорф е обявила Ламбов за издирване във връзка с разследване, при което негова фирма е транспортирала от пристанището в Антверпен, Белгия, към Германия огромно количество кокаин за десетки милиони евро.

В операцията по задържането са участвали германски криминалисти и служители на Борба с организираната престъпност в Бургас. По данни на нашите източници акцията се е развила изключително бързо - само за минути районът около дома на Ламбов, е бил изпълнен с униформени и оперативни служители.

Иван Ламбов се опитваше да не се набива на очи, но преди няколко години се замеси в безумен скандал - скочи да бие охранител на бургаски мол, заради забележка за непоставена ковид маска

Къщата му била оборудвана с множество камери за видеонаблюдение и според източниците ни Ламбов следял какво се случва отвън, но първоначално отказал да отвори. Това породило съмнения у разследващите, че може да прави опит да унищожи доказателства, свързани с германското производство.

Когато германските криминалисти и бургаските служители на БОП все пак влезли в жилището, по информация заварили Ламбов да изтрива файлове от лаптоп и таблет. Двете устройства са иззети и предстои да бъдат подложени на експертиза, която трябва да установи каква информация е била заличена и дали тя може да бъде възстановена.

Иван Ламбов е задържан, а съдът вече му е определил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, показа проверка на изданието. В петък предстои да бъде разгледано и искането на германските власти за предаването му на Германия.

Дълго време Иван Ламбов се представяше за много успешен бизнесмен в родния Бургас. Той има немски паспорт и действително разполагаше с доста сериозни парични средства, което създаваше един митичен ореол около него.

Предвид спипаното рекордно количество кокаин и в Бургас при акцията в петък, не е ясно дали и по какъв начин двата случая са свързани. В петък край Бургас бе задържан, камион транспортиращ 300 кг наркотици, които е трябвало да отидат до депо в Поморие.