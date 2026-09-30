Моторист бере душа след жестока катастрофа в Русе
Инцидентът станал рано сутринта, а пострадалият е с тежка травма на главата
Следете всички новини, анализи и коментари за Черепно-Мозъчна Травма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инцидентът станал рано сутринта, а пострадалият е с тежка травма на главата
33-годишната Александрина Тотева отрече да е убила момченцето и заяви пред съда, че детето е паднало неволно
Хеликоптер на застраховка "Активна грижа" спаси ученик, пострадал тежко при падане по време на игра на футбол. Учението бе разиграно в центъра на град...