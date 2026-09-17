Директорът с камерите в тоалетните пак уволнен. Защо ли

Александър Евтимов вече няма да бъде заместник-директор на 141. ОУ „Народни будители“ в София. Това съобщиха от учебното заведение пред bTV.

Евтимов е бил назначен на работа в училището през лятото, няколко месеца след гръмкия скандал в 138. СУ „Проф. Васил Златарски“, което той ръководеше. Там бяха открити скрити камери в тоалетните.

Сега договорът му в 141. ОУ ще бъде прекратен след връщането му от болничен. Причината е закриване на длъжността „зам.-директор по учебна дейност“ заради оптимизация на бюджета на училището.

„Сградата е огромна, но самото училище е с около стотина ученици и считам, че с оглед на оптимизирането на процесите тук и малкия бюджет бих могла да закрия позицията „зам.-директор по учебна дейност“ и да я изпълнявам лично“, коментира временният директор на 141. ОУ Гена Живкова.

Тя съобщи още, че лицензирана фирма е извършила проверка за наличие на камери на неподходящи места и такива не са открити. „Но за да има пълна прозрачност и всички да са спокойни, тепърва ще се направи оценка от лицензирана фирма дали има устройства, които не се виждат с просто око“, каза Живкова.

Скандалът с камерите

Александър Евтимов беше директор на 138. СУ „Проф. Васил Златарски“ в София, преди да бъде освободен от поста заради скандала със скрити камери в училищните тоалетни. Той беше назначен за директор след спечелен конкурс през февруари 2024 г.

Случаят стана публичен през декември 2025 г. след сигнал от роднина на ученичка. При проверка в училището бяха открити общо 11 камери, част от които били поставени над писоари. Устройствата били маскирани като датчици, а сигналът от тях бил отвеждан към кабинета на директора.

При претърсванията са открити и флашки със записи от камерите. Разследващите са намерили и фактура, според която през октомври Евтимов лично е закупил камери за скрито наблюдение. Самият той отрича да е поставял устройствата и твърди, че не е знаел за тях.

Прокуратурата повдигна на Евтимов две обвинения – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация и за създаване на порнографски материал с непълнолетни.

Той беше задържан, а впоследствие съдът го освободи под парична гаранция. При разглеждането на мярката съдът посочи, че има данни за държане на устройства за събиране на информация, но не са събрани достатъчно доказателства за второто обвинение.