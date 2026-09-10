Шишков събира 20 кметове за „Хемус“. Големият разговор е във Велико Търново

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков събира днес във Велико Търново 20 кметове от общините по направлението на автомагистрала „Хемус“. Срещата трябва да започне в 10:30 часа в сградата на Общината и ще бъде посветена на хода на строителството, проблемите по трасето и връзката на бъдещата магистрала с населените места в Северна България.

В разговора ще участват представители на общини от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, областният управител Марин Богомилов и кметът на Велико Търново Даниел Панов. Брифингът след срещата е насрочен за 11:30 часа.

Кметовете влизат директно в разговора

Днешната среща поставя местната власт непосредствено в обсъждането на един от най-дълго чаканите инфраструктурни проекти в Северна България. За общините по направлението „Хемус“ не е само магистрала между София и Варна - от нея зависят достъпът до индустриални зони, инвестиционният интерес, връзките между областните центрове и възможността редица райони да излязат от транспортната си изолация.

Очаква се разговорът да бъде и своеобразна проверка доколко плановете на държавата съвпадат с нуждите на общините. Кметовете са хората, които най-пряко виждат проблемите с довеждащата инфраструктура, местните пътища и бъдещите връзки с магистралата, затова срещата дава възможност тези въпроси да бъдат поставени директно пред регионалния министър.

Шишков вече обеща „други обороти“

Само преди дни Шишков направи инспекция на строителството на участък 4 от „Хемус“ в Плевенска област и тогава обяви една от най-амбициозните цели за проекта в последно време. По думите му магистралата трябва съвсем скоро да започне да се строи „на съвсем други обороти“, като се търси възможност през следващите две и половина - три години трасето да достигне до пътя Русе - Велико Търново.

Министърът посочи, че по участък 4 строителство вече се извършва и че МРРБ работи заедно с държавното дружество „Автомагистрали“ и строителните компании по варианти за ускоряване на работата. Именно тази заявка прави днешната среща особено важна - кметовете ще очакват повече конкретика за сроковете, отделните участъци и начина, по който ускорението трябва да се случи на практика.

Шишков даде да се разбере и че старите проблеми около строителството няма да бъдат използвани като аргумент проектът отново да бъде блокиран. Той коментира спорните дейности, извършвани през предишни години, но заяви, че въпросите около тях не трябва да спират довършването на магистралата.

Шишков увери кметовете за парите

Срещата във Велико Търново идва непосредствено след друго важно послание на регионалния министър към местната власт. На 9 септември при изслушване в парламентарната Комисия по регионално развитие Шишков заяви, че общините, които чакат средства и авансови плащания по проекти, ще получат необходимото финансиране.

По думите му към този момент МРРБ вече е превело 24 млн. евро на местните власти. Министърът увери кметовете, че могат да бъдат спокойни за договорените средства и че плащанията ще продължат.

Същото парламентарно изслушване извади на преден план и далеч по-голям финансов проблем в пътния сектор. Шишков посочи данни от одита в МРРБ и АПИ, според които изпълнени дейности по текущ ремонт, поддържане, маркировка, ограничителни системи и пътни знаци към края на 2025 г. възлизат на над 1,18 млрд. лв.

Така министърът практически води два паралелни разговора - как да бъдат разчистени натрупаните финансови проблеми в пътния сектор и едновременно с това как големите инфраструктурни проекти да продължат.

От Черноморието до „Хемус“

Само няколко дни по-рано Шишков беше и в Несебър, където заедно с министъра на туризма Илин Димитров разговаря с туристическия бизнес за инфраструктурата на курортите. Там той постави въпроса за дългогодишния модел на управление на инфраструктурата в Слънчев бряг и поиска улиците и алеите да преминат към общината, а ВиК мрежата - към съответния оператор.

Тази поредица от срещи очертава подхода на Шишков през последните дни - директни разговори с кметове и местен бизнес по конкретни инфраструктурни проблеми, вместо темите да остават само между министерствата и държавните дружества.

Велико Търново чака конкретните срокове

Днешният разговор обаче е с много по-голям мащаб. „Хемус“ е инфраструктурният гръбнак, който Северна България чака от десетилетия, а обещанието трасето да достигне до района на Велико Търново в рамките на около три години поставя висока летва пред МРРБ.

След срещата с 20-те кметове ще се очаква Шишков да даде по-конкретна картина - кои участъци могат да бъдат ускорени, какво остава като административен и строителен проблем и доколко заявеният срок е реалистичен.

Точно затова днешната среща във Велико Търново трудно може да остане само протоколна. След обещанието „Хемус“ да мине на други обороти идва моментът, в който местната власт по трасето ще поиска да разбере колко бързо всъщност могат да се завъртят те.