Гърция иска Васил Михайлов. Съдът решава съдбата му

Софийският апелативен съд ще разгледа днес жалбата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, срещу наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“. 23-годишният мъж беше задържан в Кюстендил по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Той е издирван във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Гръцките власти го издирват за тежки престъпления

Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед на следовател в Кавала. Посочените в нея деяния представляват престъпления и по българското законодателство, което е едно от условията, които съдът разглежда при подобни производства.

На 24 септември Окръжният съд в Кюстендил постанови Михайлов да остане задържан под стража. Решението беше взето в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест и именно то е предмет на днешното обжалване пред Софийския апелативен съд.

Задържан дни преди края на присъдата му у нас

Арестът идва в момент, когато Михайлов е бил близо до изтичането на ефективно наказание, което изтърпява в България. Към момента на задържането му са оставали около 20 дни от присъдата му от една година и осем месеца лишаване от свобода.

Това обстоятелство обаче е отделно от производството по искането на гръцките власти. Днешното заседание е свързано единствено с въпроса дали Михайлов трябва да остане в ареста, докато процедурата по Европейската заповед за арест продължава.

Отделно предстои решение дали да бъде предаден на Гърция

Следващият ключов етап ще бъде разглеждането по същество на искането за предаването му на гръцките власти. Именно това производство ще определи дали Васил Михайлов ще бъде изпратен в Гърция, за да бъде разследван там по посочените обвинения.

Според информацията за гръцкото производство за част от престъпленията, във връзка с които той е издирван, местното законодателство предвижда изключително тежки санкции, включително доживотен затвор. Това е максимално допустимо наказание по закон и не означава, че срещу Михайлов вече има постановена присъда.

Името му стана известно покрай редица дела в България

Васил Михайлов стана публично известен заради поредица наказателни производства в България. Случаят му привлече сериозно обществено внимание и заради обвиненията, по които той беше разследван и съден у нас.

Сега към българските производства се добавя и искането на гръцките власти, което може да доведе до предаването му на друга държава. Преди това обаче съдът трябва да прецени както законосъобразността на задържането, така и условията за изпълнение на Европейската заповед за арест.

До окончателното произнасяне по гръцкото разследване Васил Михайлов се ползва от презумпцията за невиновност.