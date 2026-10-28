България, Румъния и Турция с ключов ход за сигурността в Черноморския регион

Министрите на отбраната на България, Румъния и Турция Димитър Стоянов, Щефан-Раду Опреа и Яшар Гюлер днес обсъдиха предизвикателствата пред сигурността в Черно море и договориха стъпки за засилване на обмена на информация, повишаване на ситуационната осведоменост и усъвършенстване на възможностите за ранно предупреждение.

Тристранната министерска среща за сигурността в Черноморския регион, в която участваха и началниците на отбраната на България и Турция адмирал Емил Ефтимов и генерал Селчук Байрактароглу и заместник-началникът на отбраната на Румъния генерал-лейтенант Драгош Димитру Якуб, се проведе днес в София.

„Нашата обща позиция е, че предизвикателствата пред регионалната сигурност изискват координирани действия, своевременен обмен на информация и ефективно сътрудничество“, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов в изявление след срещата.

Министърът на отбраната заяви, че трите черноморски държави ще продължат активното сътрудничество както в тристранен формат, така и в рамките на НАТО, в тясна координация със страните - членки и партньори на Алианса. „Нашето разбиране е, че сигурността в Черно море е обща отговорност, която изисква общи действия. Ще работим съвместно на политическо и военно ниво за деескалация на напрежението, укрепване на регионалната стабилност и гарантиране на свободата на корабоплаване“, заяви той.

Министър Стоянов отбеляза, че тристранната среща е ясен знак за споделената отговорност на България, Румъния и Турция към сигурността в Черно море и готовността да действат заедно в условията на усложнена регионална обстановка.

Трите черноморски държави категорично осъждат атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове в Черно море и призовават за незабавно спиране на атаките, които застрашават търговските кораби, морската инфраструктура и безопасността на морските дейности. Те изразяват съпричастност към близките на загиналите моряци и пълна солидарност с държавите, чиито граждани и плавателни съдове са пострадали и настояват за стриктно спазване на международното право.

„Ще продължим нашите тристранни консултации с оглед прилагането на конкретни мерки, насочени към предотвратяване на ескалацията, запазване на човешкия живот и гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море“, заяви министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опреа. Той посочи, че атаките срещу търговски кораби изискват координиран отговор във въздушния и морския домейн.

„Възприемаме интензивните атаки срещу търговски кораби в Черно море с безпокойство и призоваваме страните да проявяват благоразумие в обхвата на принципа за свобода на корабоплаването в открити води“, заяви министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер. „Не ни липсват способности относно мерките, които могат да бъдат предприети — въоръжените сили на Турция, заедно с българските и румънските въоръжени сили, притежават необходимите способности за предприемане на мерки“, посочи той и заяви, че за Турция поддържането на стабилността и сигурността в региона е от жизненоважно значение.

Тримата министри на отбраната изразиха единна позиция за продължаване на диалога по въпросите на сигурността в Черноморския регион със срещи на политическо ниво в Букурещ, Румъния, и на ниво военна експертиза – в Анкара, Турция.