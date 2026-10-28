Радев каза истината за палежа на антените на "Старлинкс"

"На 9 октомври беше извършен палеж на антените на "Старлинкс". Поздравявам службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали пределите на страната". Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, след като поради липса на кворум пропадна извънредното заседание на парламента. На него трябваше да се проведе изслушване на премиера, вътрешния министър Иван Демерджиев и шефа на ДАНС Пламен Тончев.

Само 112 депутати се регистрираха в началото на деня, след което председателката на НС Михаела Доцова обяви 15 мин. почивка за следващия опит. И при последващия опит обаче мнозинството не се събра - само 113 бяха в зала, 28 от които от управляващото мнозинство.

Припомняйки правилата, по които се издава ЕЗА, Радев спомена, че са успели, до колкото могат, да ускорят издаването на Европейската заповед за арест. "На 14 октомври нямаше как да споделим имената на извършителите, защото щяха да избягат", припомни той настояването от депутата Ивайло Мирчев да каже подробности по случая.

Бяхме призовани да дадем обяснение за палежа на антените на "Старлинк". Явихме се, за разлика от предишни правителства, никога не сме отказвали изслушване в парламента, не пропусна да намекне за поведението на Бойко Борисов сегашният премиер Радев.