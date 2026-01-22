Ето кога Йотова става президент. Изпраща Радев

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Това съобщи прессекретариатът на държавния глава.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

