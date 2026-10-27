Радев: Ще подкрепя Йотова на балотажа

Премиерът Румен Радев потвърди, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Пред журналисти той коментира още оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев, сигналите до ЦИК за публикация на правителствения сайт и преговорите с Европейската комисия за държавния бюджет.

„Разбира се, че ще подкрепя госпожа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие“, заяви министър-председателят.

Изявлението му беше направено във връзка с посещението му във Велико Търново, където беше насрочена среща с кмета на града и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Основните теми на разговора са взаимодействието между централната и местната власт и решаването на актуалните проблеми пред общините.

За оставката на началника на НСО: Чакаме резултатите от разследването

Попитан дали ще бъде приета оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев, Радев заяви, че позицията му остава непроменена. „Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи премиерът.

Той подчерта, че решенията на правителството трябва да се основават на установени факти, а не на емоционални реакции. „Ние не базираме нашите решения на емоции, базираме ги на ясни доказателства и факти. Ние сме правова държава“, заяви Радев и допълни, че очаква резултатите от разследването във Военната прокуратура.

За сигналите до ЦИК: Не смятам публикацията за грешка

Министър-председателят беше попитан и дали счита за грешка разпространеното чрез официалните канали на Министерския съвет съобщение, свързано с подкрепата му за Илияна Йотова. „Не мисля. Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос“, заяви Радев.

Той призова журналистите да направят сравнение с практиките при управлението на бившия премиер Николай Денков. „Спомнете си назад. Могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни и всякакви материали за това как се е процедирало по тези въпроси по времето на министър-председателя Денков“, добави той.

Коментарът му идва след сигналите до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация чрез официалния сайт на правителството. Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, поиска проверка дали са нарушени правилата на Изборния кодекс.

От Министерския съвет вече защитиха публикацията с аргумента, че Правителствената информационна служба е длъжна да информира обществото за позициите на премиера. От кабинета посочиха също, че към момента на въпросния брифинг предизборната кампания за втория тур все още не е била започнала.