Радев обяви, че наши евродепутати ползват ЕП в изборите (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев отправи остри критики към резолюцията на Европейския парламент, приета на 22 октомври във връзка с руските действия в Черно море и реакцията на българските власти.

Документът беше подкрепен от 432 евродепутати, 52 гласуваха против, а 88 се въздържаха. В него Европейският парламент изразява загриженост от позицията на българското правителство спрямо действията на Русия и призовава София към конкретни мерки за укрепване на съюзническата сигурност.

Български представители в Европейския парламент използват институцията за вътрешнополитически цели, отсече Радев, който даде извънреден брифинг пред централата на управляващата партия.

„Ето, това е недостойно“, заяви премиерът, след като обвини български евродепутати, че водят предизборна кампания чрез европейските институции.

На журналистически въпрос как коментира подкрепата на над 400 евродепутати за документа, той отговори:

„От кои? От техните политически семейства.“ Радев изрази недоволство и от призивите България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Според премиера страната вече има заявена позиция по въпроса, а министърът на отбраната е обяснил кога България ще се включи в инициативата.

Той обвини българските евродепутати, подкрепили резолюцията, че подвеждат своите колеги относно действията и ангажиментите на страната. Премиерът определи отправените към България искания като недопустима намеса в решенията на суверенна държава.

Радев определи част от съдържанието на документа като проява на „недопустимо невежество и манипулации“. Особено остри бяха възраженията му срещу призива България да се присъедини в определен срок към инициативата на НАТО за противодействие на заплахите от дронове. Според Радев е недопустимо Европейският парламент да поставя срокове на суверенна държава за участие в инициатива на Северноатлантическия алианс. „Европейският парламент разпорежда на суверенна държава България кога и какви решения да предприеме. Европейският съюз ни дава разпореждане да влезем в инициатива на НАТО за борба с дронове, при положение, че министърът на отбраната много ясно каза кога ние ще влезем“, заяви министър-председателят. По думите му инициативата е била обявена още през февруари 2025 г., но предишните управляващи не са предприели необходимите действия за присъединяването на България. „Правителствата на тези наши евродепутати не направиха нищо, а сега ни казват: вие го направете в срок. Разбирате ли цялата несъстоятелност?“, попита риторично Радев.

Премиерът коментира и разследването на инцидентите в Черно море. Той обясни, че властите все още очакват резултатите от експертизите, които трябва да изяснят обстоятелствата около случилото се. „Чакаме експертизата и от нашите разследващи, и от специализиран екип, който дойде тук от наша партньорска и съюзническа държава. В момента, в който излязат заключенията от тези експертизи, ние ще ви уведомим“, увери министър-председателят.

В резолюцията се приветстват бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за подпомагане на корабите. Но веднага след това се добавя, че ЕП

- изразява загриженост от двусмисления отговор на българското правителство на руската заплаха;

- изразява съжаление от слабата дипломатическа реакция на българското правителство спрямо Русия и призовава държавите членки да координират дипломатическите си действия;

- призовава българския министър-председател Румен Радев да подкрепи исканията си за съюзническа солидарност с конкретни действия;

- осъжда забавеното участие на България в противодроновата инициатива на НАТО – и настоятелно призовава българското правителство да не допуска по-нататъшно забавяне, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г.“

От общо присъствали 572 евродепутати "за" резолюцията са гласували 432, 52 са „против“, 88 са се въздържали. 8 от общо 17 български евродепутати са подкрепили резолюцията, съобщи БНР. Против нея са гласували Рада Лайкова и Станислав Стоянов от "Европа на суверенните нации". С "въздържал се" са гласували Елена Йончева от Европейските консерватори и реформисти, както и социалистите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Радан Кънев от ЕНП, Никола Минчев от "Обнови Европа", Ивайло Вълчев от консерваторите и Петър Волгин от суверенистите не са участвали във вота.

Интересни подробности разказва Петър Танев, който е съветник към ЕП, във "Фейсбук".

"Формулировката беше предложена от германския евродепутат Sergey Lagodinsky (Зелените/Европейски Свободен Алианс), с когото имам честта да работя. Участвахме в преговорите по текста и тя получи широка подкрепа от основните проевропейски политически сили. Трябва да отбележа и ролята на Андрей Новаков (ЕНП), като преговарящ за резолюцията и всичките евродепутати от най-различни държави, загрижени за слуващото се в България. Трябва да кажа, че единствените, които се опитваха да премахнат критиките към Радев, бяха евродепутатите от БСП. Дори собствената им европейска политическа група не подкрепи тази позиция", пише той.