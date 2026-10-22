Радев: Реагираме на сигнали, МВР да се пази от политически действия (ВИДЕО)

Мога да кажа, че се действа изключително и само въз основа на сигнали и данни за корупция. Това заяви премиерът и лидер на управляващата "Прогресивна България" Румен Радев в специално изявление пред медиите, направено пред централата на партията. Той добави, че очаква МВР и службите да продължат работата си, но и да се пазят от действия, които могат да бъдат използвани политически в предизборната кампания.

„Сглобката е жива, макар и в опозиция. Нейните лидери правят всичко възможно да възпрепятстват борбата с олигархията. И нещо повече, изострят тона точно преди избора на нов ВСС", посочи Радев.

Премиерът отхвърли обвиненията на опозицията, че правителството разпорежда акции срещу кметове от ДПС. „Тук става въпрос за корупция“, заяви той. Думите му идват часове след като кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше отведен от полицията, разпитан и пуснат.

Премиерът отхвърли и обвиненията, че действията на разследващите срещу представители на ДПС могат да бъдат определени като „нов възродителен процес“. „Действа се не срещу граждани от някакъв етнос, както е бил Възродителният процес. Дайте да не бъркаме нещата. Тук става въпрос за корупция“, подчерта той.

„Това са абсолютно несъстоятелни твърдения. Пак ви казвам, не се действа срещу граждани от някакъв етнос, както беше по време на Възродителния процес. Нека не бъркаме нещата“, каза премиерът в отговор на журналистически въпрос и добави, че „това е само началото.“

„Не мога да коментирам действията на МВР. Знам само, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че Сунгурларе е началото. Това ще стане ясно от правоохранителните органи“, добави Румен Радев.

На въпрос дали разследването в Сунгурларе може да доведе до други лица, включително до действащи политици, Радев заяви, че събраните показания насочват разследващите и извън общината. „Не мога да коментирам действията на МВР. Само знам, че има свидетелски показания, има показания на всички замесени, които водят далеч извън Сунгурларе. Затова казах, че това е началото“, посочи министър-председателят. Попитан дали разследването достига до действащи политици, той отговори, че това предстои да бъде изяснено от правоохранителните органи.

Изявлението му идва на фона на засилено напрежение между управляващите и ДПС след поредица от действия на разследващите органи срещу представители на местната власт. По-рано в четвъртък кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит и освободен няколко часа по-късно. Според полицията той е бил призован във връзка с проверка, но не се е явявал продължително време. Самият Мюмюн свърза случая със сигнал на бивша общинска служителка и обвини управляващите в политически натиск.

Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев на предстоящите избори, посочи още Радев. И заяви: "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от „Прогресивна България“ ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев – за мир и сигурност. Това е нашето решение“. Премиерът призова гражданите да участват активно в президентските избори, като определи вота като възможност да бъде сложен край на политическите договорки от последните години. „Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамния период на сглобките. Да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика“, каза той.